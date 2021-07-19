Полумиллионный грант могут получить социальные предприниматели Приморья

У социальных предпринимателей Приморья появился шанс получить до 500 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. На «Встрече без галстуков» присутствовали представители минэкономразвития и Общественной палаты.

В реестре социальный предприятий региона насчитывается 145 организаций из разных сфер: творчество, реабилитационные учреждения, детское образование и прочее. По словам главы минэкономразвития Приморья Натальи Набойченко, при разработке регламента конкурса на получение гранта, во главе угла стояло задание сделать критерии прозрачными. Чтобы претендовать на грант, необходимо наличие статуса «социальное предприятие», также нужно обладать уже готовым проектом и обязательно пройти акселератор «Бизнес от сердца». Грант можно потратить на раскрутку в интернете и продвижение в СМИ, покупку расходников, вплоть до канцелярии. Использовать выделенные средства на уплату налогов, услуги частных лиц и покупку товаров у них — нельзя. Подать заявку можно с августа до сентября. Финансы придут на счет уже в октябре. Также Наталья Набойченко рассказала, что желающих получить статус «социальное предприятие» становится все больше. Задачей министерства является всесторонняя поддержка предпринимателей и вывод их в статус среднего бизнеса. Глава ведомства сообщила, что рассматриваются любые предложения и если будет нужно, то для решения привлекут и другие ведомства. Кстати, «социальные предприятия» могут не только грант получить, но и льготный займ по 1,5 % готовых с поручительством Гарантийного фонда ПК под полпроцента годовых. Кстати, поддержка социальных предпринимателей региона реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.

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