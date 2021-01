Тестироваться на антитела перед вакцинацией от COVID-19 необязательно

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции пациентам не требуется проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Для получения прививки гражданину необходимо записаться в лист ожидания в поликлинике, к которой он приписан, а на вакцинацию взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали, что исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при наличии клинической симптоматики COVID-19 на момент прививки. При положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней) исследуют антитела бесплатно по направлению поликлиники. Отметим, что сняты ограничения для иммунизации людей старше 65 лет и граждан с наличием хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, хронические сердечные заболевания. Противопоказанием для вакцинации служит наличие признаков острых респираторных инфекций, другие заболевания в стадии обострения. Перед вакцинацией терапевт обязательно проводит осмотр и опрос. «В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины для лиц старше 60 лет. И уже сегодня мы наблюдаем высокий спрос на вакцинацию у этой категории граждан», — отметила зампредседателя Правительства — министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Медики рекомендуют пройти вакцинацию людям старше 55 лет и гражданам с хроническими неинфекционными заболеваниями, поскольку эта категория наиболее тяжело переносит COVID-19. Однако все записавшиеся в лист ожидания будут приглашены на иммунизацию. В минздраве подчеркнули, что в листы ожидания также могут записаться предприятия, подав коллективную заявку в пункт вакцинации.

