Тестироваться на антитела перед вакцинацией от COVID-19 необязательно

Тестироваться на антитела перед вакцинацией от COVID-19 необязательно

Сегодня, 10:51
Здоровье и экология
Photo: Правительство Приморского края
Минздрав Приморья расписал алгоритм получения прививки
Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции пациентам не требуется проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Для получения прививки гражданину необходимо записаться в лист ожидания в поликлинике, к которой он приписан, а на вакцинацию взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали, что исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при наличии клинической симптоматики COVID-19 на момент прививки. При положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней) исследуют антитела бесплатно по направлению поликлиники.

Отметим, что сняты ограничения для иммунизации людей старше 65 лет и граждан с наличием хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, хронические сердечные заболевания. Противопоказанием для вакцинации служит наличие признаков острых респираторных инфекций, другие заболевания в стадии обострения. Перед вакцинацией терапевт обязательно проводит осмотр и опрос.

«В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины для лиц старше 60 лет. И уже сегодня мы наблюдаем высокий спрос на вакцинацию у этой категории граждан», — отметила зампредседателя Правительства — министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Медики рекомендуют пройти вакцинацию людям старше 55 лет и гражданам с хроническими неинфекционными заболеваниями, поскольку эта категория наиболее тяжело переносит COVID-19. Однако все записавшиеся в лист ожидания будут приглашены на иммунизацию.

В минздраве подчеркнули, что в листы ожидания также могут записаться предприятия, подав коллективную заявку в пункт вакцинации.

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