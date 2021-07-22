Сертификацию ХАССП производители пищевых продуктов в Приморье могут пройти бесплатно

Те, кто желает получить комплексную услугу в «Моем бизнесе» должны быть зарегистрированы в Приморье в течение года и больше. После отправки заявки, с предпринимателем свяжутся в течение трех рабочих дней. Также соискатель услуги должен пройти прескоринговую оценку. «Мой бизнес» может предоставить предпринимателю одну комплексную услуг в год.