Сертификацию ХАССП производители пищевых продуктов в Приморье могут пройти бесплатно

Производители пищевой продукции смогут получить сертификацию систем управления, построенных на принципах ХАССП.
Для приморских предпринимателей доступны три комплексных услуги от центра «Мой бизнес»: «сертификация и декларирование», «сертификация по системе менеджмента качества» и «проверка и оценка систем менеджмента качества». К каждой из них прилагается профильная консультация.
По словам главы Центра поддержки предпринимательства Виктории Петровой, чтобы производитель пищевых продуктов мог выйти на экспорт, ему необходимо пройти сертификацию систем менеджмента, основанных на принципах ХАССП. В том числе это необходимо и для участия в тендерах.
Инспекционный контроль необходим для тех предприятий, которые уже получили сертификат на систему ХАССП. Он действует три годи и в центре «Мой бизнес» можно продлить его действие.
Те, кто желает получить комплексную услугу в «Моем бизнесе» должны быть зарегистрированы в Приморье в течение года и больше. После отправки заявки, с предпринимателем свяжутся в течение трех рабочих дней. Также соискатель услуги должен пройти прескоринговую оценку. «Мой бизнес» может предоставить предпринимателю одну комплексную услуг в год.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.