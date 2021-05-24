Бизнес Дальнего Востока не знает о возможностях региона

Бизнес Дальнего Востока не знает о возможностях региона
Бизнес Дальнего Востока не знает о возможностях региона
Сегодня, 10:03БизнесФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Экспедиция «Инновационная Россия 2021» проехала Дальний Восток и Сибирь

Организаторы экспедиции «Инновационная Россия 2021» подвели итоги апрельской поездки по Дальнему Востоку и Сибири. Команда проехала 5500 километров и изучила инновационную экосистему 10 российских городов, сообщает Rusbase.

Напомним, экспедиция стартовала во Владивостоке 2 апреля. Инвесторы и эксперты из венчурной индустрии проедут через всю страну от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Сочи.

Всего участники экспедиции проведут 85 мероприятий в 40 городах в два этапа: весной 2021 года команда проедет более 10 000 км с востока на запад, осенью 2021 года, — по регионам европейской части России с севера на юг России. В ходе экспедиции проводятся обучающие мероприятия для стартапов, встречи с руководителями регионов, организаторы посещают технопарки, бизнес-инкубаторы и объекты инновационной инфраструктуры, знакомятся с местными бизнес-сообществами и инвесторами.

По словам организаторов, главная гипотеза экспедиции заключается в том, что в каждом российском регионе есть уникальный опыт и компетенции в сфере предпринимательства. На Сахалине умеют работать с водородом и аквакультурой, в Хабаровске технологии развиваются вокруг Дальневосточной железной дороги и сообщества IT-предпринимателей, во Владивостоке инновации концентрируются в ДВФУ. Развитая стартап-экосистема есть в Якутске.

«На Дальнем Востоке работает сильный инвестор — Дальневосточный фонд высоких технологий. Он инвестирует крупными чеками в стартапы уже на довольно поздних стадиях развития. У него в портфеле уже собраны очень перспективные проекты. В то же время в большинстве регионов довольно слабо выстроена поддержка проектов на ранних стадиях. В основном эту функцию выполняет Фонд содействия инновациям, но представители фонда есть не везде, даже в активных и продвинутых регионах», — считает Сергей Богданов, CEO YellowRockets.

Как отмечают организаторы, Дальний Восток — перспективный регион для стартапов и развития бизнеса. Здесь есть хорошая инфраструктура: бизнес-инкубаторы, «Точки кипения», «Мой бизнес». Но проблема в том, что многие местные предприниматели не знают о возможностях региона.

Сюжеты:
Приморье
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