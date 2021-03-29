Офтальмологический центр резидента Свободного порта Владивосток принял 6 500 пациентов

Резидент свободного порта Владивосток, открывшийся в конце 2018 года, принял более за это время 6 500 пациентов. Услугами клиники по диагностике и лечению зрения пользуются жители всех регионов Дальнего Востока.

«В месяц мы проводим более 100 операций различной направленности. Приходят люди не только из Владивостока. Приезжают со всего Приморского края, а также из Якутии, с Камчатки и из других регионов. Даже из Хабаровска, несмотря на то что там есть свой глазной центр. Владивосток с точки зрения офтальмологии сейчас является самым передовым на Дальнем Востоке», — рассказал генеральный директор центра. По его словам, иногородним пациентам клиника оплачивает гостиницу на время диагностики и лечения, а также предоставляет такси после операции. При этом стоимость лечения в клинике, во многом благодаря получаемым налоговым льготам, положенным резидентам СПВ, средняя по рынку. А с 2021 года у пациентов медучреждения появилась возможность получить те же самые услуги бесплатно — по полису ОМС. В январе текущего года центр начал выполнять операции по лазерной коррекции зрения. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока центр вложил в реализацию инвестиционного проекта более 100 млн рублей и трудоустроил 22 человека. Труд высококвалифицированных специалистов, приезжающих во Владивосток, чтобы работать в офтальмологической клинике из разных регионов, достойно оплачивается. В планах компании дальнейшее расширение штата до 36 сотрудников, сообщает КРДВ.

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