Губернатор Амурской области проверил готовность предприятий группы ННК к наводнению

Губернатор Амурской области посетил благовещенскую нефтебазу и отметил высокий уровень готовности предприятия к устранению потенциальной угрозы.
Посетив Благовещенскую нефтебазу 24 июня совместно с региональным руководством МЧС, Василий Орлов отметил, высокий уровень подготовки «ННК-Амурнефтепродукт» к работе в режиме чрезвычайной ситуации, и оценил предпринятые меры, направленные на минимизацию последствий паводка.
Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера введен в Амурской области из-за паводковой ситуации. Обильные осадки вызвали подъем уровня воды в реках, размыты около 50 участков автомобильных дорог, подтоплено около 600 жилых домов, пострадало 24 моста, — сообщает МЧС.
Регион готовится к пику наводнения: в оперативном режиме проводятся берегоукрепительные работы, работает техника, отсыпаются дамбы. Осуществляется эвакуация жителей из зон подтопления.
По прогнозам Амурского ЦГМС гребень паводка на Амуре пройдёт в Благовещенске 25−27 июня, уровень воды может достигнуть 10 м. Для противостояния подъему воды МЧС, в том числе из соседних регионов, курсанты военных училищ, студенты и волонтёры укрепляют насыпные и устанавливают наливные дамбы.
Крупнейший поставщик автомобильных топлив в регионе — АО «ННК Амурнефтепродукт», расположено вблизи слияния двух крупных рек в ДФО Зеи и Амура. Этот факт значительно усложняет текущую ситуацию. Однако предприятие оперативно предприняло значительные превентивные меры. Собственными силами персонала укреплены рубежи территории Благовещенской нефтебазы, возведена дамба, защищен парк бензовозов, эвакуированы материальные ценности.
Кроме того, установлены специальные боновые заграждения, подготовлены резервные источники питания. Дополнительно, специалисты предприятия осуществляют постоянный мониторинг уровня грунтовых вод в колодцах и уровни рек, контролируют состояние очистных сооружений и железнодорожного полотна. С АЗС, ближайшей к зоне подтопления оперативно откачано топливо, а подземные резервуары заполнены водой.
— Все АЗС сети ННК и нефтебазы АО «ННК-Амурнефтепродукт» полностью обеспечены запасом топлива и работают в штатном режиме. Важно отметить, предприятия Группы ННК, образующие на Дальнем Востоке единый топливноэнергетический комплекс, предпринимают все необходимые меры по обеспечению потребителей ДФО качественным нефтепродуктом, — подчеркнули в ННК.
Реализуя корпоративную социальную политику, работая в тесном взаимодействии с региональными администрациями и МЧС, ННК в регионах своего присутствия особое внимание уделяет автозаправкам, расположенным в удаленных населенных пунктах, некоторые из которых отрезаны от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек.