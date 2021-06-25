Губернатор Амурской области проверил готовность предприятий группы ННК к наводнению

Реализуя корпоративную социальную политику, работая в тесном взаимодействии с региональными администрациями и МЧС, ННК в регионах своего присутствия особое внимание уделяет автозаправкам, расположенным в удаленных населенных пунктах, некоторые из которых отрезаны от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек.