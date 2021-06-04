ПАО «ННК- Хабаровскийнефтепродукт» отработало тактику при ликвидации аварийных ситуаций

В ходе учений были отработаны практические навыки по действиям персонала при ликвидации аварийной ситуации, вопросы взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями, дана оценка достаточности привлекаемых сил и средств, а также способность управления ими в ходе ликвидации аварийной ситуации.