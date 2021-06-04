ПАО «ННК- Хабаровскийнефтепродукт» отработало тактику при ликвидации аварийных ситуаций

26 мая 2021 года на Хабаровской нефтебазе ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» проведены плановые пожарно-тактические учения. Проведение учений является одной из составляющих в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
В ходе учений были отработаны практические навыки по действиям персонала при ликвидации аварийной ситуации, вопросы взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями, дана оценка достаточности привлекаемых сил и средств, а также способность управления ими в ходе ликвидации аварийной ситуации.
К учениям были привлечены силы и средства федеральной службы МЧС России, 1 отряда Противопожарной службы Хабаровского края, Дальневосточный центр «ЭКОСПАС» и работники ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Учения прошли успешно, персонал нефтебазы показал высокий уровень профессионализма в предотвращении различного рода ситуаций на производственном объекте, работу сотрудников ПАО «ННК — Хабаровскнефтепродукт» отметили представители ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, которые следили за ходом учений.