ПАО «ННК- Хабаровскийнефтепродукт» отработало тактику при ликвидации аварийных ситуаций

ПАО «ННК- Хабаровскийнефтепродукт» отработало тактику при ликвидации аварийных ситуаций

ПАО «ННК- Хабаровскийнефтепродукт» отработало тактику при ликвидации аварийных ситуаций

Сегодня, 18:39
Экономика
Фото: предоставлено Группой ННК
Важными приоритетами деятельности Группы ННК являются соблюдение требований законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, обеспечение профессиональной подготовки и высокого уровня знаний персонала.

26 мая 2021 года на Хабаровской нефтебазе ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» проведены плановые пожарно-тактические учения. Проведение учений является одной из составляющих в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

В ходе учений были отработаны практические навыки по действиям персонала при ликвидации аварийной ситуации, вопросы взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями, дана оценка достаточности привлекаемых сил и средств, а также способность управления ими в ходе ликвидации аварийной ситуации.

К учениям были привлечены силы и средства федеральной службы МЧС России, 1 отряда Противопожарной службы Хабаровского края, Дальневосточный центр «ЭКОСПАС» и работники ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Учения прошли успешно, персонал нефтебазы показал высокий уровень профессионализма в предотвращении различного рода ситуаций на производственном объекте, работу сотрудников ПАО «ННК — Хабаровскнефтепродукт» отметили представители ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, которые следили за ходом учений.

Сюжеты:
Хабаровск
Материалы по теме:
топливоГруппа ННКбезопасность
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы