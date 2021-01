Промышленное производство в Приморье резко сократилось

В декабре 2020 года промышленное производство сократилось по сравнению с ноябрем этого года на 8.3%. По сравнению с декабрем 2019 года индекс снизился на 23.5%, сообщили «Золотому Рогу» в Приморскстате.

При этом за 2020 год снижение промышленного производства составило 20.6% по сравнению с 2019 годом. Только в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, индекс промышленного производства, напротив, вырос на 12%. Как отмечают специалисты, наибольший спад показали обрабатывающие производства — на 28.3% к 2019 году. На общий спад в обрабатывающих отраслях повлияло сокращение в следующих производствах: прочих транспортных средств и оборудования — в 2.6 раза, электрического оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования — в 2.5 раза, бумаги и бумажных изделий — на 24.2%, обработки древесины и производство изделий из дерева — на 18.5%. Одновременно рост промышленного производства показали следующие производства: готовых металлических изделий (на 25.2%), металлургическое (на 17.6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 15.6%), напитков (на 10.7%), мебели (на 6.2%), химических веществ и химических продуктов (на 5.5%). В производстве пищевых продуктов так же произошло сокращение выпуска продукции на 3.6%. Практически отсутствовало производство растительного масла; производство крупы сократилось в 2.5 раза; молочной продукции — на 9.2%. В ассортименте молочной продукции больше всего сократился выпуск масла сливочного (в 4.1р), мороженого (на 11.6%), производство сыров и творога уменьшилось на 10%. Изготовление хлебобулочных изделий осталось практически на уровне 2019 года, а кондитерских изделий — сократилось на 2.6%. В то же время наблюдался рост в выпуске консервов плодоовощных (на 5.4%), рыбы переработанной и консервированной (на 8%). Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных произведено больше прошлогоднего в 1.7 раза, мяса домашней птицы — в 13.1 раза. В сырьевом секторе производство сократилось на 4%. Сказалось уменьшение добычи угля на 6.9%, прочих полезных ископаемых — на 7.6%, добычи металлических руд — на 0.7%. При этом добыча бурого угля, доля которого в общей добыче составляет 92%, сократилась на 4.2%, а каменного — на 30.6%. В электроэнергетике индекс промышленного производства составил 96.5%. Выпуск электроэнергии в 2020 году к 2019 году сократился на 5.3%, теплоэнергии — на 0.7%. Производство теплоэнергии, отпущенной электростанциями, выросло на 4.3%, а отпущенной котельными, на которые приходится 2/3 всего производства, напротив, сократилось на 3.2%.

