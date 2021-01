За денежными операциями россиян начали следить намного пристальней

Теперь за финансовыми потоками россиян будут следить ещё пристальней. В минувшее воскресенье истекли 180 дней с момента принятия поправок в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а значит они вступили в силу.

Теперь за финансовыми потоками россиян будут следить ещё пристальней. В минувшее воскресенье истекли 180 дней с момента принятия поправок в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а значит они вступили в силу. Теперь все наличные операции свыше чем на 600 тысяч рублей будут «браться на карандаш» в Росфинмониторинг. «Усиление контроля за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. рублей, например, при снятии средств с банкомата, будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями» - так прокомментировал данные поправки глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Под контроль попадают так же операции с недвижимостью свыше 3млн. рублей и почтовые переводы от 100 тысяч рублей. «Такое пристальное внимание правительства к наличным деньгам граждан вполне предсказуемо» - прокомментировал нововведения независимый экономист Александр Киктенко – «Мечта финансового сектора – перевести вообще все расчёты в безнал. Его гораздо легче контролировать, легче взымать налоги и легче приостанавливать платежи. Именно поэтому почтовые переводы тоже теперь контролируются Росмониторингом, ведь раньше подобное движение наличных по стране не отражалось нигде, кроме внутренней документации Почты России. А они, напомню, не обязаны отчитываться перед Центробанком»- продолжил эксперт. Также под обязательный контроль попадет и возврат средств со счетов операторов связи на те же 100 тысяч рублей и выше. Теперь невозможно переправить крупные суммы положив их на телефон получателя, чтобы он мог по запросу получить их у оператора связи бесконтрольно. Раньше такую схему довольно часто использовали для проведения анонимных платежей. Однако нужно сразу оговориться, что данные поправки не запрещают все вышеперечисленные операции. Просто со вчерашнего дня все подобные операции будут обязательно фиксироваться в Росфинмониторинге. Есть в поправках и некоторые послабления. Например, 10 января перестают контролироваться переводы средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада. Как считают многие специалисты, это открывает новые возможности к выводу средств за границу. Именно поэтому, такие послабления продержатся, скорее всего не долго.

