За денежными операциями россиян начали следить намного пристальней

Также под обязательный контроль попадет и возврат средств со счетов операторов связи на те же 100 тысяч рублей и выше. Теперь невозможно переправить крупные суммы положив их на телефон получателя, чтобы он мог по запросу получить их у оператора связи бесконтрольно. Раньше такую схему довольно часто использовали для проведения анонимных платежей.