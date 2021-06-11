Мэрия: Доходы в бюджет Владивостока выросли

За пять месяцев 2021 года темп роста доходов бюджета Владивостока составил 111,6% к аналогичному периоду 2020 года. В бюджет города поступило 3,9 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, сообщили в управлении финансов администрации Владивостока.

Доля налоговых доходов во Владивостоке составила 76,5%, неналоговых — 23,5%. Большая часть налоговых поступлений городского бюджета (67,2%) — это налог на доходы физических лиц — 2,03 миллиарда рублей. Вторым по поступлениям (16,7%) стал земельный налог, который поступил в сумме 506 миллионов рублей. «Исполнению доходной части бюджета способствовала системная работа по наполняемости бюджета города Владивостока и увеличению собственных доходов, которая проводится администрацией Владивостока в соответствии с Планом мероприятий по увеличению доходной части бюджета Владивостокского городского округа на 2019–2024 годы и Планом мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам на 2020–2024 годы», — рассказали в администрации приморской столицы. Кроме того, при главе города Владивостока, при административно-территориальных управлениях по районам города Владивостока за отчетный период проведено 54 заседания МВК по налоговой и социальной политике. Рассмотрено 479 предприятий, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации 249. Повысили уровень оплаты труда 135 предприятий из числа заслушанных по вопросам оплаты труда и ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 30,9 миллионов рублей.

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