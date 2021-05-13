Приморье активно вывозит лес за границу

Всего с начала года на экспорт из Приморского края направлено 754 153,9 кубометров лесоматериалов

В апреле 2021 года из Приморья в страны АТР экспортировано 193 183,7 кубометров лесоматериалов. «Основной объем экспорта составляет деловая древесина — 115 476,8 кубометров, а также пиломатериалы — 77 706,9 кубометров. Ведущим импортёром леса является КНР. В апреле в эту страну направлено 190 492,4 кубометра деловой древесины и лесоматериалов. В Японию экспортировано 2 578 кубометров лесоматериалов», — говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора. Кроме того, небольшие партии экспортированы в Республику Корея — 27, 9 кубометров и Вьетнам — 85,3 кубометров. В апреле также оформлены на экспорт в КНР, Республику Корея, Вьетнам, Индонезию и Малайзию 201 179,8 кубических метров и 2 115,9 т шпона, крепежа, опилок и других материалов. Большая часть экспортированной продукции приморского происхождения (178 243,9 кубометров). Кроме того, через приморские фитосанитарные посты направлены на экспорт партии лесоматериалов из Хабаровского края, Амурской, Костромской, Кировской, Томской, Иркутской и Нижегородской областей, а также Красноярского края. Всего с начала года на экспорт из Приморского края направлено 754 153,9 кубометров лесоматериалов.

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