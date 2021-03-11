Президент России: Нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку

Связано это в том числе с недостатком медицинских кадров, причем по очень многим направлениям. Но надо программы по развитию первичного звена здравоохранения, конечно, привязывать к конкретным регионам. В данном случае мы говорим о Дальнем Востоке, а там и численность населения в отдельных населенных пунктах своя, и расстояния между населенными пунктами свои. Нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку, так, как это предусмотрено для других густонаселенных районов Российской Федерации. Я прошу это учесть в будущем.