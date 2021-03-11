Президент России: Нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку

В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
После доклада Чекункова президент раскритиковал положение дел в здравоохранении региона и поручил создать дополнительный комплекс мер по улучшению этой ситуации.
«Общероссийский народный фронт обращает внимание на то, что в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа скорая медицинская помощь, например, работает не круглосуточно. Сейчас, правда, с учетом реакции на доклад ОНФ, вроде бы ситуация улучшается, но тем не менее. Как может быть так, что скорая медпомощь круглосуточно не работает? Какая же она тогда скорая? Это вещи элементарного характера.
Связано это в том числе с недостатком медицинских кадров, причем по очень многим направлениям. Но надо программы по развитию первичного звена здравоохранения, конечно, привязывать к конкретным регионам. В данном случае мы говорим о Дальнем Востоке, а там и численность населения в отдельных населенных пунктах своя, и расстояния между населенными пунктами свои. Нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку, так, как это предусмотрено для других густонаселенных районов Российской Федерации. Я прошу это учесть в будущем.
В этой связи, конечно, нужно проработать и представить предложения по дополнительным мерам по развитию системы здравоохранения в регионе», — подытожил президент.