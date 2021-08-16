В Приморье подешевели витамины

В Приморье подешевели витамины
В Приморье подешевели витамины
Сегодня, 09:59ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Овощи в Приморском крае в июле подешевели в среднем на 4%. Благодаря этому замедлился рост цен на плодоовощную продукцию.

С июня 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморском крае подрос и в июле составил 100,7%. За первых 7 месяцев года — 103,6%.

Особого удорожания продовольственных товаров в июле не произошло. Из-за сезона сбора урожая цены остались на уровне июньских показателей. Плодоовощная продукция стала дешевле приблизительно на 4%. Стоимость картофеля упала на 3%, помидоров на 11%, огурцов на 24%.

Тем не менее, репчатый лук стал дороже на 6%, а свекла на 19%.

Подорожали и фрукты: бананы прибавили в стоимости 3%. А вот груши и апельсины подешевели на 3% и 6%, соответственно.

Красная рыба стала дороже на 4%, на 2-3% больше стали стоить мороженые кальмары и говяжья печень. Также прибавили в цене баранки, творог и сгущенка.

Общий рост был зафиксирован среди непродовольственных товаров — 1,1%. Ударными темпами дорожают стройматериалы и топливо для населения. Дизельное топливо теперь стоит на 1 процент больше.

Подросли и цены на услуги. В частности разнообразные санатории, дома для отдыха и пансионаты подняли ценники на 9-13%. Не остались в стороне и гостиницы — 1%, хостелы — 14%, каршеринг — 7%.

ХВС, ГВС, электроснабжение и водоотведение стали дороже на 3-6% во второй половине года в рамках планового увеличения тарифов.

Сюжеты:
Приморье
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