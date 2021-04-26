Приморье вошло в двадцатку регионов России по объмам вкладов населения

Порядка 230 тысяч рублей депозитов приходится на каждого россиянина, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, в целом же больше всего денег на депозитах в банках хранится у жителей обеих столиц, Магаданской области, ЯНАО И ХМАО.

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг. Как отмечают специалисты, за 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей, или на 8%. Однако во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля и, соответственно, с положительной валютной переоценкой. Без учета колебаний курса рубля реальный прирост оказался почти вдове меньше — +4,2%, что, например, намного хуже результата 2019 года (+9,7%). Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. Кардинальное отставание всей остальной России от Москвы в большей степени обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%). По оценкам аналитиков РИА Новости, примерно половина всех вкладов в Москве сформирована ультрабогачами. В среднем по статистике у каждого москвича почти по 1 миллиону рублей сбережений, но в реальности вдвое меньше. Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 488 тысяч рублей вкладов в банках. В первую десятку рейтинга попали также входят 4 дальневосточных региона: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 251 тысяч рублей до 365 тысяч рублей. Помимо первой десятки только еще в одном регионе, Московской области, среднедушевой объем вкладов выше среднероссийского. Приморский край занимает 14-ю строчку рейтинга. В среднем объем депозитов на душу населения на 1 марта 2021 года составил в крае 210,1 тыс. руб. Прирост вкладов приморцев за 12 месяцев составил 5,6%. Доля валютных депозитов составляет 16,2% — по этому показателю Приморье выше, чем остальные дальневосточные регионы, и занимает 7-ю позицию в целом в России. По мнению аналитиков РИА Новости, депозиты могут замедлить свой рост в ближайшее время. «Во-первых, очень сильно развивается фондовый рынок, и все большая часть людей переориентируются в сферу самостоятельных инвестиций. Во-вторых, дальнейшее развитие ипотеки будет требовать от покупателей жилья тратить свои сбережения на первоначальный взнос, а свободных денег станет меньше из-за выплат по ипотеке. На этом фоне региональная картина в ближайшие несколько лет может несколько поменяться вслед за различной динамикой зарплат и местного рынка жилья», — заключают эксперты.

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