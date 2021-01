В Приморье до конца недели увеличат количество пунктов вакцинации

Сегодня в Приморье привиться от коронавируса можно в 18 пунктах вакцинации. Такое количество площадок связано с необходимостью обеспечить доступность иммунизации населения края. В минздраве Приморья подчеркивают, что количество пунктов вакцинации на этой неделе будет увеличено до 21, развертывание будет продолжаться.

Так, еще два пункта вакцинации развернуты в Приморье на базе клинической больницы «РЖД-Медицина»: во Владивостоке на улице 2-я Круговая, 10, и в Уссурийске на Блюхера, 10 (корпус 3). Пройти иммунизацию в них может как прикрепленное население, так и любой желающий. «Для того, чтобы снизился рост числа заболевших COVID-19 и улучшилась эпидемиологическая обстановка в Приморье, необходимо достигнуть популяционного иммунитета. Медики настоятельно рекомендуют привиться тем, кто не болел», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко. В правительстве Приморского края напоминают, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для записи на иммунизацию жители Приморья могут записаться в лист ожидания, обратившись в поликлинику по месту прикрепления, или через сайт Госуслуги. На вакцинацию необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Никакие справки на антитела не требуются. Также напомним, что 25 января еще 24 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции поступили в Приморье. Партия будет распределена в 18 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений в городах и поселках края. Пункты вакцинации в Приморье: Владивостокская поликлиника № 1 — Океанский проспект, 35; — остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8; — улица Котельникова, 10; Владивостокская поликлиника № 6 — улица Сахалинская, 58; — улица Борисенко, 29 (с 25 января); Владивостокская поликлиника № 9 — улица Адмирала Горшкова, 3; Арсеньевская городская больница — улица Островского, 40; Находкинская городская больница — улица Пирогова, 34; Уссурийская центральная городская больница — улица Комарова, 55; Дальнереченская центральные городская больница — улица Ленина, 34; Дальнегорская центральная районная больница — улица 50 лет Октября, 94; Октябрьская центральная районная больница — село Покровка, Пионерская, 14; — село Липовцы, улица Ушинского, 18а; Артемовская городская больница № 1 — улица Партизанская, 18; Артемовская городская больница № 2 — улица Лазо, 10; Спасская городская поликлиника — улица Ленинская, 29; Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» — Владивосток, улица 2-я Круговая, 10; — Уссурийск, улица Блюхера, 10, корпус 3.

