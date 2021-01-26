В Приморье до конца недели увеличат количество пунктов вакцинации

В Приморье до конца недели увеличат количество пунктов вакцинации

Сегодня, 11:03
Здоровье и экология
Photo: Денис Нагаев / Правительство Приморского края
Вакцинация проводится бесплатно и добровольно
Сегодня в Приморье привиться от коронавируса можно в 18 пунктах вакцинации. Такое количество площадок связано с необходимостью обеспечить доступность иммунизации населения края. В минздраве Приморья подчеркивают, что количество пунктов вакцинации на этой неделе будет увеличено до 21, развертывание будет продолжаться.

Так, еще два пункта вакцинации развернуты в Приморье на базе клинической больницы «РЖД-Медицина»: во Владивостоке на улице 2-я Круговая, 10, и в Уссурийске на Блюхера, 10 (корпус 3). Пройти иммунизацию в них может как прикрепленное население, так и любой желающий.

«Для того, чтобы снизился рост числа заболевших COVID-19 и улучшилась эпидемиологическая обстановка в Приморье, необходимо достигнуть популяционного иммунитета. Медики настоятельно рекомендуют привиться тем, кто не болел», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

В правительстве Приморского края напоминают, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для записи на иммунизацию жители Приморья могут записаться в лист ожидания, обратившись в поликлинику по месту прикрепления, или через сайт Госуслуги. На вакцинацию необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Никакие справки на антитела не требуются.

Также напомним, что 25 января еще 24 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции поступили в Приморье. Партия будет распределена в 18 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений в городах и поселках края.

Пункты вакцинации в Приморье:

Владивостокская поликлиника № 1

— Океанский проспект, 35;

— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;

— улица Котельникова, 10;

Владивостокская поликлиника № 6

— улица Сахалинская, 58;

— улица Борисенко, 29 (с 25 января);

Владивостокская поликлиника № 9

— улица Адмирала Горшкова, 3;

Арсеньевская городская больница

— улица Островского, 40;

Находкинская городская больница

— улица Пирогова, 34;

Уссурийская центральная городская больница

— улица Комарова, 55;

Дальнереченская центральные городская больница

— улица Ленина, 34;

Дальнегорская центральная районная больница

— улица 50 лет Октября, 94;

Октябрьская центральная районная больница

— село Покровка, Пионерская, 14;

— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;

Артемовская городская больница № 1

— улица Партизанская, 18;

Артемовская городская больница № 2

— улица Лазо, 10;

Спасская городская поликлиника

— улица Ленинская, 29;

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»

— Владивосток, улица 2-я Круговая, 10;

— Уссурийск, улица Блюхера, 10, корпус 3.

Stories:
Приморье
Related news:
здоровьемедицинаВладивостокЗдравоохранениеКоронавирусCOVID-19вакцинавакцинацияправительство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы