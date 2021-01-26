В Приморье до конца недели увеличат количество пунктов вакцинации

В правительстве Приморского края напоминают, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для записи на иммунизацию жители Приморья могут записаться в лист ожидания, обратившись в поликлинику по месту прикрепления, или через сайт Госуслуги. На вакцинацию необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Никакие справки на антитела не требуются.