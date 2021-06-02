Роспотребнадзор советует приморцам вакцинироваться перед летними отпусками

В краевом правительстве привели рекомендации главного санитарного врача Анны Поповой о том, как сделать поездки в летний сезон максимально безопасными. И прививка — один из самых надёжных способов защититься от COVID-19.

Отметим, что в Приморье на 28 мая первый этап вакцинации прошли 146 934 человека, завершили — 105 880. Специалисты напоминают, что для вакцинации в мобильных пунктах не нужна предварительная запись. Достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Список адресов стационарных и мобильных прививочных пунктов: № п/п Наименование медицинской организации Адреса прививочных пунктов 1 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 1»* г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 35 2 г. Владивосток, ул. Котельникова, 10 3 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 6» г. Владивосток, ул. Черемуховая, 32 4 г. Владивосток, ул. Борисенко, 29 5 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 9» г. Владивосток, ул. Горшкова, 3 6 г. Владивосток, ул. Гамарника, 21 7 г. Владивосток, ул. Вострецова 4 8 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арсеньевская городская больница» г. Арсеньев, ул. Островского, 40 9 с. Яковлевка, ул. Ленинская, 21 10 Краевое государственное бюджетное учреждение «Артемовская городская больница № 1» г. Артем, ул. Партизанская, 18 11 Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальнегорская центральная городская больница» г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 94 12 Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальнереченская центральная городская больница» г. Дальнереченск, ул. Ленина, 34 13 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская городская больница» г. Находка, Почтовый пер., 3 14 Краевое государственное бюджетное учреждение «Уссурийская центральная городская больница» г. Уссурийск, ул. Комарова, 55 15 Краевое государственное бюджетное учреждение «Спасская городская поликлиника» г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 29 16 Краевое государственное бюджетное учреждение «Октябрьская центральная районная больница» с. Покровка, Пионерская, 14 17 пгт. Липовцы ул. Ушинского 18 а 18 Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Владивосток» г. Владивосток, ул. 2-я Круговая, 10 19 Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Уссурийск» г. Уссурийск, ул. Блюхера, 10, корпус 3 20 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 4» г. Владивосток, ул. Давыдова, 3 21 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская больница № 3» г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Энгельса, 7 22 г. Владивосток, ул. Первая, 4 23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» Поликлиника г. Владивосток, ул. Интернациональная, 56 24 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хасанская центральная районная больница» пгт. Славянка ул. Дружбы, 5 25 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук» г. Владивосток, ул. Кирова, 95 26 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 3» г. Владивосток, ул. Луговая, 55 27 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 4» Поликлиника г. Владивосток, ул. Воропаева, 5 28 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кавалеровская центральная районная больница» п. Кавалерово, ул. Больничная, 2 29 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» пгт. Кировский ул. Колхозная 29 30 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» с. Новопокровка ул. Строителей, 30 31 п. Восток ул. Набережная 18 а 32 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская центральная районная больница» с.Михайловка, ул. Красноармейская, 32 33 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черниговская центральная районная больница» с. Черниговка ул. Дзержинского 37а 34 пгт. Сибирцево ул. Совхозная 3 35 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чугуевская центральная районная больница» с. Чугуевка, ул. Строительная, 2 36 Автономная некоммерческая организация «Региональный медицинский центр «Лотос» г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 37 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Анучинская центральная районная больница» с. Анучино, ул. Лазо, 18 38 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Спасская центральная районная поликлиника» Спасский район, с.Спасское, ул. Хрещатинская, 68 39 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пограничная центральная районная больница» п.Пограничный, ул. Пирогова, 2 40 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хорольская центральная районная больница» с. Хороль, ул. Калининская 20 41 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница № 1» г. Партизанск, ул. Ленинская, 30 42 с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 99 43 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лесозаводская центральная городская больница» г. Лесозаводск ул. Пушкинская 38 44 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская центральная районная больница» пгт. Лучегорск, ул. Ленина, д. 35 а 45 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольгинская центральная районная больница» п. Ольга ул. Ленинская, 29 46 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская городская больница № 2» г. Артем, ул. Лазо, 10 47 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лазовская центральная районная больница» с.Лазо, ул.Советская, 69 48 п. Преображение, пер. Партизанский, 20 49 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница» пгт Шкотово, ул. Ленинска, 68 50 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пластунская районная больница» пгт Пластун, ул. Лесная, 1б 51 п. Терней, ул. Ивановская, 9 52 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ханкайская центральная районная больница» с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая 20 53 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю» г. Владивосток ул. Октябрьская, 10 (для прикрепленных на медицинское обслуживание контингентов граждан) 54 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница» п. Новый, ул. Ленина, 13 55 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «МСЧ № 25 ФСИН России» г. Владивосток, ул. Арсенальная, 15 56 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская поликлиника» г. Артем, ул. Бийская, 4/1 Пункты вакцинации для жителей г. Большой Камень (обеспечивает ФМБА России) г. Большой Камень, Зеленая улица, 3,к1 г. Фокино, улица Клубная, 17 8(42339) 24869 п. Дунай, улица Ленина, 17 8(42339) 31170

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