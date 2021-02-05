В Приморье обсудили проблемы экологии морских портов

В ходе мероприятия выступили представители территориальных подразделений Роспотребнадзора и Росприроднадзора. О современных методах и мерах, реализуемых АО «Терминал Астафьева» для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, рассказал заместитель директора по экологии предприятия.