Более 1 млрд рублей выделили власти Приморья на строительство медучреждений

Более 1 млрд рублей выделили власти Приморья на строительство медучреждений
Более 1 млрд рублей выделили власти Приморья на строительство медучреждений
Сегодня, 12:39Здоровье и экологияФото: ИК "Золотой Рог"
Через 4 года во Владивостоке будут открыты сразу четыре поликлиники: две для взрослых пациентов и две для детей. Чтобы это произошло, из казны Приморского края было выделено порядка 1,2 миллиарда рублей.

Так, новые медучреждения для взрослых пациентов будут расположены в посёлке Трудовое и на улице Баляева, охват поликлиник составит 120 тысяч человек. Детские поликлиники появятся в этих же точках ВГО и будут рассчитаны на 45 тысяч юных горожан.

«В этом году подготовлены медицинские задания, проектно-сметная документация уже в работе», — отметила глава краевого минздрава Анастасия Худченко.

Ранее «Золотой Рог» сообщал о том, что новая поликлиника в Артёме почти готова к приёму пациентов — она сможет принимать более 700 пациентов в день. В медучреждении есть всё необходимое оборудование для качественной диагностики и предупреждения болезней — рентген-техника, комплекс для функциональной диагностики, современный компьютерный томограф на 64 среза, оборудование для узких специалистов. Кроме того, в поликлинике предусмотрены центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопическое отделение, диализный центр. Работать в ней будут, в том числе, молодые специалисты из других районов Приморья.

Сюжеты:
Приморский край
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