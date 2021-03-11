Строители навеса в «Терминале Астафьева» приступили к возведению центральной башни

Строители навеса в «Терминале Астафьева» приступили к возведению центральной башни

Сегодня, 14:30Здоровье и экологияФото: предоставлено "Терминалом Астафьева"
В «Терминале Астафьева» началось возведение центральной вспомогательной вспомогательной башни, высотой 33,5 метра — она должна стать основой для возведения первого в портах Дальнего Востока навеса, который сделает перевалку угля экологичнее.

«Вспомогательная башня — это временное сооружение, необходимое для начала сборки элементов навеса», — сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.

Он отметил, что башня предназначена для установки на ней ключа-кондуктора, к которому будет крепиться рама навеса. На раме смонтируют элементы крыши, которые расположатся над зоной выгрузки железнодорожного фронта.

По словам технического директора, строительство не мешает работе предприятия — все процессы идут параллельно.

«Монтажные работы идут прямо во время производственного процесса предприятия», — сказал Виктор Панов.

Главный инженер подрядной организации, которая занимается строительством на объекте, Дмитрий Малахов отметил, что в данный момент работы по монтажу башни выполнены на 60%.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостокэкологияморские портыугольпортТерминал Астафьева
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