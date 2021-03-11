Строители навеса в «Терминале Астафьева» приступили к возведению центральной башни

«Вспомогательная башня — это временное сооружение, необходимое для начала сборки элементов навеса», — сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.
Он отметил, что башня предназначена для установки на ней ключа-кондуктора, к которому будет крепиться рама навеса. На раме смонтируют элементы крыши, которые расположатся над зоной выгрузки железнодорожного фронта.
По словам технического директора, строительство не мешает работе предприятия — все процессы идут параллельно.
«Монтажные работы идут прямо во время производственного процесса предприятия», — сказал Виктор Панов.
Главный инженер подрядной организации, которая занимается строительством на объекте, Дмитрий Малахов отметил, что в данный момент работы по монтажу башни выполнены на 60%.