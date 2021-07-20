Вакцинация в Приморье: гарантии, возможности и обязательства

Вперед к коллективному иммунитету!
Министерство здравоохранения Приморского края отмечает, что за все время вакцинации в регион поставили более 317 тысяч доз вакцины против коронавируса. Всю поставку вовремя развезли по прививочным пунктам в соответствии с дорожной картой. Пункты вакцинации работают по всему краю и без перебоев.
Специалисты подчеркивают, что процесс иммунизации в настоящее время завершили полностью уже более 190 тысяч человек. Первую прививку сделали более 282 тысяч. Также, по словам медиков, показатель вакцинации составляет 30,8% от планируемого количества. Для возникновения коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли не менее 900 тысяч жителей края.
Как рассказала главный врач владивостокской поликлиники № 3 Анжела Кабиева, остановить темпы заражения и рост количества заболевших поможет только одно — вакцинация.
«Мы видим, что рост заболеваемости значительный. Остановить этот процесс, защитить нас с вами может только вакцинация. Это единственный способ специфической профилактики. И не специфические меры следует соблюдать — это ношение масок, соблюдение социальной дистанции, правильный образ жизни и укрепление здоровья.
Сегодня достаточно активно люди идут на вакцинацию, поэтому мы развернули мобильные пункты и в торговом центре Центральный (понедельник, среда, пятница с 14 до 18 часов), в местах большого пребывания людей (Холл цирка работает в дни представлений за 1 час до начала представления и до 20 часов. Медики делают процесс вакцинации максимально удобным для приморцев», — заявила она.
С ней согласна и заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова, которая отмечает, что вакцина не гарантирует 100% защиту от заболевания, но всегда предотвращает летальный исход.
«Вакцинация — это защита от тяжелого поражения легких, которая приводит к выраженной дыхательной недостаточности. Привитые пациенты не попадают в палаты интенсивной терапии, а переносят заболевание в легкой степени. А главное — вакцинация спасает от летального исхода, это лучший показатель эффективности прививки. Это касается любой инфекции и правил вакцинопрофилактики», — сказала она.
Все риски сохраняются
В настоящее время в Приморье действуют 130 стационарных пунктов вакцинации и 70 мобильных. Последние работают в популярных общественных местах, зданиях госструктур, торговых центрах. Кроме того, во всех муниципальных образованиях созданы выездные бригады, делающие прививки жителям края непосредственно на предприятиях, в организованных трудовых коллективах. Таким образом, каждый может получить защиту от COVID-19 в удобное время и в удобном для себя месте.
Более того, вся оперативная информация о COVID-19, касающаяся пунктов вакцинации, мифов о прививке, мнений экспертов, режима работы АИЦ в Приморье, размещена в специализированном разделе на сайте Правительства Приморского края.
Узнать подробности о вакцинации приморцы могут также по телефону «горячей линии»: 122. Специалисты отвечают на все интересующие вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом.
Однако есть и еще один важный нюанс: если же человек переболел коронавирусной инфекцией, то ему нужно обязательно пройти процесс восстановления. Как отмечает Анжела Кабиева, сделать это крайне необходимо, так как это не просто вирусное заболевание, к которым человечество привыкло, когда выздоровление наступает за 7-10 дней без последствий.
«К сожалению, годовой опыт работы с этой инфекцией показывает, что восстановление происходит медленно, трудно и у каждого человека наблюдаются свои нюансы в фоновых заболеваниях. Тяжесть перенесенного COVID-19 имеет значение в процессе восстановительного периода. С самого первого дня проводим восстановительную терапию людям перенесшим болезнь в тяжелой и среднетяжелой степени тяжести.
В рамках дневных стационаров в аллерго — респираторном центре и в поликлинике № 3 комплексно врач иммунолог определяет состояние иммунной системы и в зависимости от этого назначает определенный перечень мероприятий. Это и медикаментозная терапия, и физиолечение и дыхательные практики, куда активно внедряем йогу смеха, которая помогает людям увеличить дыхательную функцию и изменить настроение, потому что коронавирусная инфекция поражает не только легочную ткань, но и другие системы, в том силе нервную систему человека», — отмечает главврач.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова добавляет, что даже полное выздоровление и восстановление не гарантирует то, что ранее переболевший житель повторно не заразится.
«Уже больше года мы работаем в ковидном госпитале, я консультирую весь край, общаюсь с коллегами из других регионов России — и все говорят, что растет количество повторных случаев заражения. При этом нет оснований полагать, что повторное заболевание будет легче первого. Все риски сохраняются. Только вакцинация полностью защитит от возможности тяжелого течения болезни и смерти. Сегодня открываются пункты вакцинопрофилактики в торговых центрах, МФЦ, других общественных местах, организуются выездные бригады на предприятия — процесс прививки становится максимально удобным для граждан», — сказала специалист.
Напомним, что все меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусной инфекцией реализовываются в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Юрий РОГОВ