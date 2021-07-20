Вакцинация в Приморье: гарантии, возможности и обязательства

В рамках дневных стационаров в аллерго — респираторном центре и в поликлинике № 3 комплексно врач иммунолог определяет состояние иммунной системы и в зависимости от этого назначает определенный перечень мероприятий. Это и медикаментозная терапия, и физиолечение и дыхательные практики, куда активно внедряем йогу смеха, которая помогает людям увеличить дыхательную функцию и изменить настроение, потому что коронавирусная инфекция поражает не только легочную ткань, но и другие системы, в том силе нервную систему человека», — отмечает главврач.