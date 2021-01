В Приморье уничтожат почти 400 кг красной икры

По информации Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, постановлением ведомства физлицо, принявшее на борт грузового судна почти 400 кг икры без маркировки изготовителя и ветеринарных документов для перевозки и передачи третьим лицам, привлечено к административной ответственности.

Как сообщается, материалы дела об административном правонарушении, составленные по результатам оперативно-розыскного мероприятия, проведенного в отношении физического лица сотрудниками линейного управления МВД России на транспорте, были направлены на рассмотрение в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Напомним, в результате оперативно-розыскного мероприятия, проведенного 30 ноября 2020 года, на судне, пришвартованном в районе мыса Назимова, были обнаружены и изъяты 14 кубоконтейнеров предположительно с икрой рыб лососевых пород общим весом 393,3 кг без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Продукция неподтвержденного качества изъята из оборота. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции животного происхождения в отношении перевозчика Управлением Россельхознадзора возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ («Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов»).Постановлением Управления Россельхознадзора нарушителю назначен административный штраф. Икра неподтвержденного качества подлежит утилизации или уничтожению. 28 января 2021 года постановление вступило в законную силу.

