В Приморье увеличилось производство свинины

Более 16 тысяч тонн свинины произвели в Приморье в 2020 году. Реализация инвестиционных проектов на территории края позволит обеспечить жителей края охлажденным мясом по доступной цене.

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, резидент ТОР «Михайловский» — компания «Мерси Агро Приморье» — восстановил производство после эпидемии ящура. В прошлом году количество свиней в крае увеличилось на 75% — до 153 тысяч голов. Производство свинины в 2020 году составило 16,2 тысячи тонн — 180% к уровню предыдущего года. Сейчас жители края могут приобрести в магазинах килограмм мяса на кости от 300 рублей за килограмм, уточнили специалисты. Добавим, со второго полугодия 2021 года в торговых сетях появится продукция еще одного резидента сельскохозяйственного ТОРа — компании «Русагро-Приморье». Предприятие планирует выпускать около 80 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Зампредседателя Правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что на развитие сельского хозяйства в крае предусмотрено почти 4 миллиарда рублей в 2021 году. Государственная поддержка позволит выполнить плановые показатели и снизить себестоимость производимой продукции.

