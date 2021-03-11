Эльвира Набиуллина: Льготную ипотеку надо сворачивать

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — сказала Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».