Эльвира Набиуллина: Льготную ипотеку надо сворачивать

Как считает регулятор, льготная ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.
«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — заявила глава Центробанка.
«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — сказала Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, сообщила Эльвира Набиуллина.
Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года, подтвердила глава ЦБ.
Напомним, что в 2020 году цены на первичном рынке жилья в Приморье выросли в среднем на 16%. «Лидирующую позицию занимали типовые квартиры, стоимость 1 квадратного метра общей площади которых увеличилась за год на 24%. Вторичное жилье дорожало вслед за новостройками — средняя цена за квадратный метр в среднем выросла на 9%», — рассказали эксперты.
Цены на ранке жилья выросли, в среднем, на 3%. Рост цен в строящихся домах — 4%, вторички среднего и низкого качества — на 5%.
В четвёртом квартале 2020 года темп роста цен ускорился, но остался ниже, чем в начале года.
В целом по итогам 2020 года дальневосточная новостройка дорожала гораздо быстрее, чем в среднем по стране. В столице ДФО — Владивостоке — цена квадратного метра за год выросла на 25,6%, достигнув 119 298 рублей, а цена средней квартиры — на 14,1%, до 5 681 006 рублей.
При этом эксперты отмечают, что в 2021 году рост цен на новострой останется одним из основных трендов рынка, но он уже не будет столь высоким, как в 2020 году.