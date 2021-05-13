В Приморье возвели масштабный энергообъект

Кроме того, на последнем этапе от села Орехово, где расположена подстанция 500 кВ «Дальневосточная», до Спасска возвели новый участок ЛЭП протяженностью 44 км. Также прошла реконструкцию линия до НПС-40, которая стала частью транзита. Обустроены шесть переходов с магистральными газо- и нефтепроводами. На смежных подстанциях модернизированы комплексы релейной защиты и автоматизированные системы управления.