В Приморье возвели масштабный энергообъект

В Приморье возвели масштабный энергообъект
В Приморье возвели масштабный энергообъект
Сегодня, 11:37РынкиФото: Медиахолдинг1Mi
Проект повысил надежность приморской энергосистемы

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») сообщают, что в Приморье под напряжение поставлена воздушная линия между подстанциями 500 кВ «Дальневосточная» и 220 кВ «Спасск». Этот этап завершил возведение транзита 220 кВ «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» общей протяженностью 250 км. Стоимость работ составила более 8,3 млрд рублей.

Как сообщается, этот проект повысил надежность приморской энергосистемы, обеспечил условия для дальнейшего развития южных районов края, увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали. Кроме того, оптимизирована схема электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО).

«Строительство ЛЭП входит в состав одного из национальных проектов — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность построенной линии — 212 км. Кроме того, частью транзита после реконструкции стали 40 км действующей ЛЭП, по которой запитана нефтеперекачивающая станция № 40 ВСТО», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, на последнем этапе от села Орехово, где расположена подстанция 500 кВ «Дальневосточная», до Спасска возвели новый участок ЛЭП протяженностью 44 км. Также прошла реконструкцию линия до НПС-40, которая стала частью транзита. Обустроены шесть переходов с магистральными газо- и нефтепроводами. На смежных подстанциях модернизированы комплексы релейной защиты и автоматизированные системы управления.

В 2020 году в рамках первого и второго этапов проекта «Россети ФСК ЕЭС» поставила под напряжение линию 220 кВ «Лесозаводск — Спасск» протяженностью 167,7 км. Одним из самых сложных мероприятий стало возведение 1,5-километрового спецперехода через реку Уссури с высотой переходных опор 67 м.

Для подключения нового транзита на подстанциях «Спасск» и «Лесозаводск» расширены открытые распределительные устройства 220 кВ. Для непрерывного плавного поддержания напряжения в сети в заданных пределах и снижения потерь активной мощности на подстанции 220 кВ «Спасск» введен в работу управляемый шунтирующий реактор и комплекты батарей статической компенсации общей мощностью 167 Мвар.

Сюжеты:
Приморье
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