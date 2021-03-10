Энергетики бьют тревогу: Жители Приморья должны прекратить самоуправство

Энергетики бьют тревогу: Жители Приморья должны прекратить самоуправство

Сегодня, 15:22ОбществоФото: Медиахолдинг1MiСамовольное увеличение мощностей приводит к серьезным проблемам
Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) направляют потребителям Надеждинского района уведомления о необходимости подачи заявок на увеличение мощности.

В случае отказа сетевая организация приступит к ограничению мощности потребителей до уровня, указанного в документах на технологическое присоединение.

Таким образом энергетики смогут оградить жителей Надеждинского района от действий недобросовестных потребителей, самовольно увеличивающих мощность. Из-за этих абонентов сегодня страдают многие населённые пункты района. Потребление мощности выше объема, согласованного с сетевой организацией, имеет негативные последствия для всех, кто проживает рядом с недобросовестным потребителем – происходят частые отключения электроэнергии, падение или перепады напряжения в сети, что нередко становится причиной поломки бытовых электроприборов.

Как сообщает пресс-служба компании, в январе и феврале специалисты филиала проводили регулярные рейды в самых проблемных населенных пунктах Надеждинского района - п. Соловей Ключ и с. Прохладном. По итогам проверок в адрес 59 жителей поселка направлены уведомления о необходимости увеличения потребляемой мощности. Такие рейды в Надеждинском районе будут проходить постоянно.

Списки адресов, по которым зафиксировано самовольное увеличение потребляемой мощности переданы в администрацию Надеждинского района. Кроме того, в связи с динамичной индивидуальной жилой застройкой энергетики обратились к главе Надеждинского района о необходимости активных разъяснений населению негативных последствий самовольного увеличения мощности.

Напомним, минувшей зимой безответственное увеличение мощности отдельными потребителями привело к большому количеству жалоб населения на низкое напряжение в сети и частым отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах Надеждинского района.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
электроэнергияэнергетика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы