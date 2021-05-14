Животноводы Приморья наращивают объемы производства мяса

Как говорится в отчете, в первом квартале 2021 года хозяйства всех категорий в Приморье произвели 11 тысяч тонн мяса в живом весе, это в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года, а также 67 миллионов штук яиц (прирост +4%) и 25 тысяч тонн молока.
Основной рост был обеспечен сельскохозяйственными организациями Приморья, которые увеличили объемы производства мяса почти в три раза, яиц — на 6%. Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП также нарастили производство мяса и молока, но не так значительно — на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Традиционно сельхозорганизации произвели большую долю общекраевого объема скота и птицы в живом весе — 66%, 42% молока и 71% яиц. Чуть больше трети объема молока и более четверти общерегионального объема мяса произвели хозяйства приморцев. При этом доля фереров в производстве основных видов животноводческой продукции сохранилась практически на уровне прошлого года и составила по мясу — 6%, молоку — 24%, яйцам — 9%.
Поголовье свиней по состоянию на начало апреля 2021 года в Приморье выросло в 1,5 раза, птицы — на 13%. На 4% стало меньше крупного рогатого скота (из него коров — на 1%), овец и коз — на 6%. Снижение поголовья крупного рогатого скота объясняется обновлением дойного стада, а также переходом некоторых предприятий в отрасль растениеводства.
«Таким образом, на 1 апреля 2021 года в крае насчитывалось 60 тысяч голов крупного рогатого скота, из него 30 тысяч коров, 173 тысяч — свиней, 27 тысяч — овец и коз и более 2 миллионов голов птицы», — приводит цифры статистики минсельхоз региона.
По данным Приморскстата, за три месяца текущего года средний удой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 1,7 тонны, одна курица-несушка в среднем снесла 74 яйца. Продуктивность коров снизилась на 4%, кур-несушек — возросла на 6%.
Кроме того, сельхозпредприятия края реализовали 40,1 тысячи тонн зерновых культур, 19,5 тысячи тонн сои, 0,5 тысячи тонн картофеля, 0,8 тысячи тонн овощей. По сравнению с прошлым годом сельхозорганизации продали больше сои на 5,8 тысячи тонн, зерновых культур — на 7,9 тысячи тонн, скота и птицы — на 3 тысячи тонн, яиц — на 3,2 миллиона штук.