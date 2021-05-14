Животноводы Приморья наращивают объемы производства мяса

Основной рост был обеспечен сельскохозяйственными организациями Приморья, которые увеличили объемы производства мяса почти в три раза, яиц — на 6%. Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП также нарастили производство мяса и молока, но не так значительно — на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года.