В Приморье производить мяса стали больше, а молока - меньше

В I квартале 2021 года приморские аграрии произвели 11 тысяч тонн мяса. Как сообщает Приморскстат, это в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года, яиц — 67 млн штук (на 4%). При этом молока было надоено на 3% меньше — 25 тысяч тонн.

Основной рост обеспечили сельхозорганизации: ими были наращены объемы производства мяса почти в 3 раза, яиц — на 6%. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели увеличили производство мяса и молока незначительно - на 1%. В производстве основных продуктов животноводства лидируют сельскохозяйственные организации. Ими произведено 66% всего объема скота и птицы в живом весе в Приморье - 42% молока и 71% яиц. Чуть больше трети объема молока и более четверти общекраевого объема мяса произвели хозяйства населения. Доля фермеров в производстве основных видов животноводческой продукции сохранилась практически на уровне прошлого года и составила по мясу — 6%, молоку — 24%, яйцам — 9%. На начало апреля 2021 года в крае в 1,5 раза возросло поголовье свиней, на 13% — птицы; при этом на 4% стало меньше крупного рогатого скота (из него коров — на 1%), овец и коз — на 6%. В результате на 1 апреля 2021 года в крае насчитывалось 60 тысяч голов крупного рогатого скота, из него 30 тысяч коров, 173 тысяч — свиней, 27 тысяч — овец и коз и 2077 тысяч голов птицы. За три месяца текущего года средний удой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 1702 кг, одна курица-несушка в среднем снесла 74 яйца. Продуктивность коров снизилась на 4%, кур-несушек — возросла на 6%. Однако, как могут судить приморцы, увеличение объемов производства никак не отразилось на снижении цены на эти товары для конечного потребителя.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter