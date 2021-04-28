В Приморье производить мяса стали больше, а молока - меньше

В Приморье производить мяса стали больше, а молока - меньше
В Приморье производить мяса стали больше, а молока - меньше
Сегодня, 09:38РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"В крае на 4% стало меньше крупного рогатого скота
В I квартале 2021 года приморские аграрии произвели 11 тысяч тонн мяса. Как сообщает Приморскстат, это в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года, яиц — 67 млн штук (на 4%). При этом молока было надоено на 3% меньше — 25 тысяч тонн.

Основной рост обеспечили сельхозорганизации: ими были наращены объемы производства мяса почти в 3 раза, яиц — на 6%. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели увеличили производство мяса и молока незначительно - на 1%.

В производстве основных продуктов животноводства лидируют сельскохозяйственные организации. Ими произведено 66% всего объема скота и птицы в живом весе в Приморье - 42% молока и 71% яиц. Чуть больше трети объема молока и более четверти общекраевого объема мяса произвели хозяйства населения. Доля фермеров в производстве основных видов животноводческой продукции сохранилась практически на уровне прошлого года и составила по мясу — 6%, молоку — 24%, яйцам — 9%.

На начало апреля 2021 года в крае в 1,5 раза возросло поголовье свиней, на 13% — птицы; при этом на 4% стало меньше крупного рогатого скота (из него коров — на 1%), овец и коз — на 6%. В результате на 1 апреля 2021 года в крае насчитывалось 60 тысяч голов крупного рогатого скота, из него 30 тысяч коров, 173 тысяч — свиней, 27 тысяч — овец и коз и 2077 тысяч голов птицы.

За три месяца текущего года средний удой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 1702 кг, одна курица-несушка в среднем снесла 74 яйца. Продуктивность коров снизилась на 4%, кур-несушек — возросла на 6%.

Однако, как могут судить приморцы, увеличение объемов производства никак не отразилось на снижении цены на эти товары для конечного потребителя.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
статистикасельское хозяйствоценыцены на продукты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы