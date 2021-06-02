Праймериз закончен, да здравствует праймериз: Высокую явку продемонстрировали Владивосток, Артем и Находка

В Приморье продолжается подсчет явки и сведение воедино данных с электронного и очного голосования. По информации на утро понедельника, всего проголосовало более 100 тысяч жителей Приморья, более 30 тысяч из них — онлайн. На очное голосование в Приморье было отпечатано 1 миллион 200 бюллетеней.

В единственный день, когда можно было лично прийти на участки и поставить галочки в бумажных бюллетенях, в Приморье работали 260 участковых счетных комиссий. Точные данные о том, как распределились симпатии приморцев, пока не известны. Однако те кандидаты, которые являлись лидерами всей кампании, смогли подтвердить свои позиции. Впрочем, можно сделать вывод о том, что активность людей на праймериз примерно коррелировала с днем выборов: на некоторых участках (а в итоге и округах) избиратели ответственно подошли к процессу, на других предпочли проигнорировать. В целом же высокую явку на предварительном голосовании показали во Владивостоке, Артеме и Находке. «Избиратели голосовали довольно активно. У нас есть населенные пункты, где бюллетени для голосования закончились еще до обеда. Например, в поселке Восток», — рассказала член регионального оргкомитета «Единой России» Екатерина Маленкова. Еще одна особенность праймериз 2021 года — отсутствие сигналов о нарушениях. Пока серьезных историй озвучено не было. Рискнем предположить, что так и останется. «В городах партии удалось привлечь сильных кандидатов, которых люди узнают и за которых готовы голосовать. Вполне логично, что претенденты мобилизовали своих сторонников и сработали на явку и свою победу», — говорит политолог Андрей Кудисов. Всего же с 24 мая на сайте предварительного голосования зарегистрировались порядка 100 тысяч жителей Приморского края. По данным на 12 часов дня 30 мая, выразить свою волю на участки пришли более 30 тысяч избирателей. «Электронное голосование дало возможность проголосовать удаленно 35 процентам избирателей. Новые правила позволяют людям, находясь дома или на даче, сделать свой выбор за кандидатов дистанционно», — отметил Олег Кожемяко в ходе видеоконференции с первым заместителем Генерального совета «Единой России» Сергеем Перминовым, которая состоялась после закрытия участковых счетных комиссий в воскресенье вечером. В ответ господин Перминов подчеркнул, что в регионе прошла очень конкурентная кампания. «Мы видели, как искрило между кандидатами. Но это и понятно, потому что, когда речь идет о таком звании, как победитель в предварительном голосовании правящей парии, конечно, не каждый может сдержать свои эмоции. Региональное отделение успешно справилось и финал получился», — сказал первый замсекретаря «Единой России». Как сообщают председатели участковых счетных комиссий, очное предварительное голосование прошло без эксцессов. Работу на каждом участке обеспечивала счетная комиссия в составе 3 человек, присутствовали 2 волонтера и наблюдатели от кандидатов. Напомним, что количество изготовленных бюллетеней составляет 15% от количества избирателей в крае. Для обеспечения процедур предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения в Госдуму и Законодательное Собрание было напечатано почти 1 млн 200 экземпляров. Ольга ИЛЬЧЕНКО

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