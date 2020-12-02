Строители моста на остров Русский приедут из Франции, чтобы проверить состояние объекта после ледяного шторма

Им предстоит проанализировать мост, конструкцию и убедиться, что никакая глыба там не оказалась, чтобы не было трагедии. На сегодняшний день организация, ответственная за эксплуатацию мостового перехода отмечает, что никаких изменений в конструкции моста нет. Все датчики, установленные на нем, передают информацию о состоянии перехода круглосуточно», - добавил губернатор.