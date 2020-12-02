Строители моста на остров Русский приедут из Франции, чтобы проверить состояние объекта после ледяного шторма

Строители моста на остров Русский приедут из Франции, чтобы проверить состояние объекта после ледяного шторма

Сегодня, 14:57
Политика
Photo: Правительство Приморского края
Правительство Приморского края пригласило специалистов, монтировавших ванты моста на остров Русский, в регион для того чтобы они проверили состояние и безопасность мостового перехода после того как его от льда почистят альпинисты.

Об этом глава Приморья рассказал в интервью ИА ТАСС. Он подчеркнул, что работа по сбивке льда, которой сейчас занимаются специалисты, очень сложная и тяжелая. Но пока это единственный способ обезопасить мостовой переход.

«Мы пригласили тех специалистов, которые монтировали ванты. Думаю, что такого обледенения и сами французы не ожидали. Они в скором времени к нам должны приехать, осмотреть мост и продумать защиту от ледяного шторма на будущее.

Сейчас альпинисты очищают ванты моста от глыб льда. Это очень сложная работа», - рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор региона подчеркнул, что приглашенные специалисты должны продумать защиту вант от подобных осадков. Новую технологию будут применять в строящихся проектах.

«Я думаю, что в последующих проектах, мы в любом случае будем мост на остров Елену строить, это (защита от обледенения – прим.ред) будет обязательно учтено», - подчеркнул руководитель региона.

Между тем по словам Олега Кожемяко, приглашение специалистов, которые конструировали и возводили мост на остров Русский, важное событие. Во время своего визита они проверят мост на возможные повреждения и дадут оценку его безопасности.

«Их приезд - это своеобразная оценка моста, его анализ после шторма. Они тоже не были в такой ситуации, и французы об этом сами говорят, что не знакомы с ледяным штормом.

Им предстоит проанализировать мост, конструкцию и убедиться, что никакая глыба там не оказалась, чтобы не было трагедии. На сегодняшний день организация, ответственная за эксплуатацию мостового перехода отмечает, что никаких изменений в конструкции моста нет. Все датчики, установленные на нем, передают информацию о состоянии перехода круглосуточно», - добавил губернатор.

Напомним, что непогода, обрушившаяся на Приморский края в ночь с 18 на 19 ноября, принесла региону серьезные повреждения и нарушение нормально жизнедеятельности региона. Однако слаженная работа оперативных служб и энергетиков, жители особо пострадавших населенных пунктов оперативно быстро вернулись к нормальной жизни. На сегодняшний день в крае полностью завершён этап аварийно-спасательных работ и начаты аварийно-восстановительные работы.

Политологи отмечают, что факт того, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал интервью ТАСС, дает понять, что в данный момент его поддерживает федеральная власть.

Отметим, что в условиях введенного режима ЧС правительство региона использовало все эффективные методы из всех возможно существующих, чтобы как можно скорее вернуть людям свет, воду и отопление. Этот факт признают федеральные власти.

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