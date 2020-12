Строители моста на остров Русский приедут из Франции, чтобы проверить состояние объекта после ледяного шторма

Правительство Приморского края пригласило специалистов, монтировавших ванты моста на остров Русский, в регион для того чтобы они проверили состояние и безопасность мостового перехода после того как его от льда почистят альпинисты.

Об этом глава Приморья рассказал в интервью ИА ТАСС. Он подчеркнул, что работа по сбивке льда, которой сейчас занимаются специалисты, очень сложная и тяжелая. Но пока это единственный способ обезопасить мостовой переход. «Мы пригласили тех специалистов, которые монтировали ванты. Думаю, что такого обледенения и сами французы не ожидали. Они в скором времени к нам должны приехать, осмотреть мост и продумать защиту от ледяного шторма на будущее. Сейчас альпинисты очищают ванты моста от глыб льда. Это очень сложная работа», - рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Губернатор региона подчеркнул, что приглашенные специалисты должны продумать защиту вант от подобных осадков. Новую технологию будут применять в строящихся проектах. «Я думаю, что в последующих проектах, мы в любом случае будем мост на остров Елену строить, это (защита от обледенения – прим.ред) будет обязательно учтено», - подчеркнул руководитель региона. Между тем по словам Олега Кожемяко, приглашение специалистов, которые конструировали и возводили мост на остров Русский, важное событие. Во время своего визита они проверят мост на возможные повреждения и дадут оценку его безопасности. «Их приезд - это своеобразная оценка моста, его анализ после шторма. Они тоже не были в такой ситуации, и французы об этом сами говорят, что не знакомы с ледяным штормом. Им предстоит проанализировать мост, конструкцию и убедиться, что никакая глыба там не оказалась, чтобы не было трагедии. На сегодняшний день организация, ответственная за эксплуатацию мостового перехода отмечает, что никаких изменений в конструкции моста нет. Все датчики, установленные на нем, передают информацию о состоянии перехода круглосуточно», - добавил губернатор. Напомним, что непогода, обрушившаяся на Приморский края в ночь с 18 на 19 ноября, принесла региону серьезные повреждения и нарушение нормально жизнедеятельности региона. Однако слаженная работа оперативных служб и энергетиков, жители особо пострадавших населенных пунктов оперативно быстро вернулись к нормальной жизни. На сегодняшний день в крае полностью завершён этап аварийно-спасательных работ и начаты аварийно-восстановительные работы. Политологи отмечают, что факт того, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал интервью ТАСС, дает понять, что в данный момент его поддерживает федеральная власть. Отметим, что в условиях введенного режима ЧС правительство региона использовало все эффективные методы из всех возможно существующих, чтобы как можно скорее вернуть людям свет, воду и отопление. Этот факт признают федеральные власти.

