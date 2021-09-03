Депутат Игорь Чемерис встретился с жителями улиц Вахрушева и Полевая микрорайона Шахта «Амурская»

Игорь Чемерис сообщил, что в разработанном совместно с главой Артема Вячеславом Квоном и главой АТУ Шахта «Амурская» Сергеем Погореловым – плане развития территории стоят три основные задачи. «Стадион, который уже перешёл в собственность муниципалитета, и парк возле школы – предстоит привести в порядок и благоустроить. Кроме того, запланирован ремонт дома культуры – чтобы талантливые дети и взрослые могли заниматься в комфортных условиях. Уже есть проект и заложено на несколько лет вперёд финансирование», - заявил Игорь Чемерис.
По его словам, наказ пенсионеров о строительстве детской площадки в ближайшее время он направит главе администрации АГО Вячеславу Квону.
Кроме того, в ходе встречи жители сообщили депутату о том, что в школе №31 расформирован 10-й класс и детей распределили по другим школам, однако не обеспечили учеников транспортом и теперь им сложно добираться на занятия. Депутат Игорь Чемерис намерен обсудить этот вопрос в департаменте образования, и проинформировать жителей по результату.