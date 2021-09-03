Дмитрий Лёгкий: создание ВКАД станет новым этапом в развитии Владивостока

Дмитрий Лёгкий: создание ВКАД станет новым этапом в развитии Владивостока
Дмитрий Лёгкий: создание ВКАД станет новым этапом в развитии Владивостока
Сегодня, 13:48Политика
Строительство Владивостокской кольцевой автодороги позволит разгрузить транспортные артерии по всему городу. Об этом портовик Дмитрий Лёгкий сказал на полях Восточного экономического форума.

На Восточном экономическом форуме планируется подписание соглашения о строительстве ВКАД. Долгожданный проект позволит заметно разгрузить весь Владивосток.

«Любая новая транспортная развязка позволит снизить количество пробок. Для Владивостока, как одного из самых автомобилизированных городов, это значимая проблема», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Он обратил внимание, что простые люди часто не замечают эффекта от ВЭФ, а новости об очередных крупных инвестпроектах вызывают лишь недовольство.

«Тут стоит отметить, что любой новый инвестпроект — это, в первую очередь, рабочие места, налоговые поступления. Эти средства власти смогут направлять на благоустройство, создание общественных пространств, ремонт дорог — на всё то, чего так не хватает людям», — сказал Дмитрий Лёгкий.

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