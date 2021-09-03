Дмитрий Лёгкий: создание ВКАД станет новым этапом в развитии Владивостока

Строительство Владивостокской кольцевой автодороги позволит разгрузить транспортные артерии по всему городу. Об этом портовик Дмитрий Лёгкий сказал на полях Восточного экономического форума.

На Восточном экономическом форуме планируется подписание соглашения о строительстве ВКАД. Долгожданный проект позволит заметно разгрузить весь Владивосток. «Любая новая транспортная развязка позволит снизить количество пробок. Для Владивостока, как одного из самых автомобилизированных городов, это значимая проблема», — сказал Дмитрий Лёгкий. Он обратил внимание, что простые люди часто не замечают эффекта от ВЭФ, а новости об очередных крупных инвестпроектах вызывают лишь недовольство. «Тут стоит отметить, что любой новый инвестпроект — это, в первую очередь, рабочие места, налоговые поступления. Эти средства власти смогут направлять на благоустройство, создание общественных пространств, ремонт дорог — на всё то, чего так не хватает людям», — сказал Дмитрий Лёгкий.

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