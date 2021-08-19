Дмитрий Лёгкий: дорогу на Калинина во Владивостоке начнут ремонтировать уже после ВЭФ

«Прошла наша четвёртая встреча с мэром Владивостока Константином Шестаковым. Я вновь поднял вопрос по улице Калинина, которая вплоть до самого моста через бухту Золотой Рог находится в неудовлетворительном состоянии. Сразу после ВЭФ власти приступят к ямочному ремонту, через некоторое время её полностью отремонтируют и приведут в надлежащий вид», — сказал Дмитрий Лёгкий.