Дмитрий Лёгкий: дорогу на Калинина во Владивостоке начнут ремонтировать уже после ВЭФ

Дмитрий Лёгкий: дорогу на Калинина во Владивостоке начнут ремонтировать уже после ВЭФ
Дмитрий Лёгкий: дорогу на Калинина во Владивостоке начнут ремонтировать уже после ВЭФ
Сегодня, 20:37ПолитикаФото: Сбербанк
Общественник Дмитрий Лёгкий на встрече с губернатором Олегом Кожемяко и мэром Константином Шестаковым вновь поднял важную для жителей Первомайки тему.

На этот раз он напомнил властям о необходимости отремонтировать ключевую артерию Первомайского района: дорогу, которая стартует с улицы Калинина, и ведёт к мосту через бухту Золотой Рог.

«Прошла наша четвёртая встреча с мэром Владивостока Константином Шестаковым. Я вновь поднял вопрос по улице Калинина, которая вплоть до самого моста через бухту Золотой Рог находится в неудовлетворительном состоянии. Сразу после ВЭФ власти приступят к ямочному ремонту, через некоторое время её полностью отремонтируют и приведут в надлежащий вид», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Общественник Дмитрий Лёгкий уже давно занимается проблемами жителей Первомайского района. Он регулярно проводит встречи с местными жителями, вникает в вопросы, которые их беспокоят. Например, при его участии на Черёмуховой, 28 смогли изменить схему движения, благодаря чему жильцы наконец-то могут без опаски выходить из собственного подъезда.

Сюжеты:
Приморский край
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