Интересы людей - в приоритете: Дмитрий Лёгкий продолжает традицию ежевечерних встреч с жителями Чуркина

Разбираемся, каких результатов удалось добиться благодаря такому подходу.
Благоустройство своими руками
Жители домов 10, 12 и 12А на Окатовой недовольны отсутствием благоустройства. Устав ждать помощи от органов власти, люди взялись за решение проблемы самостоятельно.
«Хотят жители и новую детскую площадку, ведь молодых семей в микрорайоне довольно много, а проводить время подрастающее поколение вынуждено на пустырях. Поможет с обустройством современной игровой площадки программа «1000 дворов», в которой мы поможем принять участие неравнодушным жильцам», — сказал Дмитрий Лёгкий.
Затронули на встрече и глобальную проблему всего района — это свалки мусора возле торговых киосков. На территории Владивостока уже стартовал проект по ликвидации мелких торговых точек, благодаря чему исчезнут и горы вторичных отходов. В ближайшее время Дмитрий Лёгкий с командой направит обращение в администрацию Первомайского района, чтобы решить этот вопрос.
Парковочные места и лестницы
Жители Харьковской, 6 просят восстановить возле их дома лестницу. Сейчас к новой автобусной остановке ведёт разбитый лестничный марш. Сейчас он не пригоден к эксплуатации.
Не хватает людям и парковочных мест. Так что автомобили приходится оставлять на обочинах и газонах. Все эти проблемы — на контроле у Лёгкого.
Разбитые дороги и отсутствие урн
Жители домов №24, 26 и 28 по улице Героев Тихоокеанцев давно жалуются на отсутствие мусорных урн во дворах.
«По словам жильцов, урны были, но со временем их пришлось убрать из-за неправильной установки. Но вот поставить как надо никто так и не удосужился», — сказал Дмитрий Лёгкий.
Кроме того, придомовая дорога практически полностью разбита. Местные жители говорят, что чинить её уже бессмысленно, необходимо полностью перекладывать всё дорожное полотно.
Также в том месте необходима новая лестница и детская площадка.
«Как и во многих предыдущих случаях, будем начинать решать проблемы с нуля. Для ремонта дорожного полотна и облагораживания придомовых территорий поможем жителям подготовить и подать документы для участия в программе «1000 дворов»», — сказал Дмитрий Лёгкий.