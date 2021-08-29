Интересы людей - в приоритете: Дмитрий Лёгкий продолжает традицию ежевечерних встреч с жителями Чуркина

Ямы на дорогах, отсутствие детских площадок и неблагоустроенные территории - именно на эти проблемы чаще всего жалуются жители Первомайского района. Каждый вечер Дмитрий Лёгкий проводит встречи во дворах жителей Чуркина.

Разбираемся, каких результатов удалось добиться благодаря такому подходу. Благоустройство своими руками Жители домов 10, 12 и 12А на Окатовой недовольны отсутствием благоустройства. Устав ждать помощи от органов власти, люди взялись за решение проблемы самостоятельно. «Хотят жители и новую детскую площадку, ведь молодых семей в микрорайоне довольно много, а проводить время подрастающее поколение вынуждено на пустырях. Поможет с обустройством современной игровой площадки программа «1000 дворов», в которой мы поможем принять участие неравнодушным жильцам», — сказал Дмитрий Лёгкий. Затронули на встрече и глобальную проблему всего района — это свалки мусора возле торговых киосков. На территории Владивостока уже стартовал проект по ликвидации мелких торговых точек, благодаря чему исчезнут и горы вторичных отходов. В ближайшее время Дмитрий Лёгкий с командой направит обращение в администрацию Первомайского района, чтобы решить этот вопрос. Парковочные места и лестницы Жители Харьковской, 6 просят восстановить возле их дома лестницу. Сейчас к новой автобусной остановке ведёт разбитый лестничный марш. Сейчас он не пригоден к эксплуатации. Не хватает людям и парковочных мест. Так что автомобили приходится оставлять на обочинах и газонах. Все эти проблемы — на контроле у Лёгкого. Разбитые дороги и отсутствие урн Жители домов №24, 26 и 28 по улице Героев Тихоокеанцев давно жалуются на отсутствие мусорных урн во дворах. «По словам жильцов, урны были, но со временем их пришлось убрать из-за неправильной установки. Но вот поставить как надо никто так и не удосужился», — сказал Дмитрий Лёгкий. Кроме того, придомовая дорога практически полностью разбита. Местные жители говорят, что чинить её уже бессмысленно, необходимо полностью перекладывать всё дорожное полотно. Также в том месте необходима новая лестница и детская площадка. «Как и во многих предыдущих случаях, будем начинать решать проблемы с нуля. Для ремонта дорожного полотна и облагораживания придомовых территорий поможем жителям подготовить и подать документы для участия в программе «1000 дворов»», — сказал Дмитрий Лёгкий.

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