Дмитрий Лёгкий: ВЭФ откроет новые горизонты для логистики в Приморье

«Раньше доставку мороженной рыбы осуществляли в специальных вагонах, так называемых «механических секциях» с особым температурным режимом. Теперь эти вагоны выходят из эксплуатации, их следует чем-то замещать. Строить новые дорого и экономически нецелесообразно. В итоге рынок сейчас переформатируется на контейнерные перевозки. За контейнерами — будущее. В ВМРП мы уделяем большое внимание этому. В порту построено несколько контейнерных площадок с возможностью подключения к электрической сети рефрижераторных контейнеров, что обеспечивает постоянный температурный режим и сохранность мороженой рыбопродукции», — сказал Дмитрий Лёгкий.