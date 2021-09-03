Дмитрий Лёгкий: ВЭФ откроет новые горизонты для логистики в Приморье

Дмитрий Лёгкий: ВЭФ откроет новые горизонты для логистики в Приморье
Дмитрий Лёгкий: ВЭФ откроет новые горизонты для логистики в Приморье
Сегодня, 13:34Политика
Развитие логистической и стивидорной отраслей стало одной из ключевых тем Восточного экономического форума-2021, считает советник гендиректора Владивостокского морского рыбного порта Дмитрий Лёгкий.

По его мнению, договорённости, достигнутые на полях ВЭФ, станут толчком к развитию отрасли в целом.

Дмитрий Лёгкий подчеркнул, что качество стивидорных услуг растёт уже сейчас.

«Раньше доставку мороженной рыбы осуществляли в специальных вагонах, так называемых «механических секциях» с особым температурным режимом. Теперь эти вагоны выходят из эксплуатации, их следует чем-то замещать. Строить новые дорого и экономически нецелесообразно. В итоге рынок сейчас переформатируется на контейнерные перевозки. За контейнерами — будущее. В ВМРП мы уделяем большое внимание этому. В порту построено несколько контейнерных площадок с возможностью подключения к электрической сети рефрижераторных контейнеров, что обеспечивает постоянный температурный режим и сохранность мороженой рыбопродукции», — сказал Дмитрий Лёгкий.

На ВЭФ эксперты отрасли, представители профильных бизнес-структур и органов власти обсудят, какие направления развития рыбной логистики должны стать приоритетными на ближайшие годы, возможность привлечения дополнительных инвестиций в отрасль. Будет уделено внимание и дорожной инфраструктуре — состояние транспортных коридоров Приморья заметно влияет на развитие торговых отношений с другими странами и регионами России.

«То, что эти вопросы обсуждаются на ВЭФ, свидетельствует о том, что интерес к отрасли имеется на самом высоком уровне, а значит — стоит ожидать развития действующих производств и появления новых. А это, помимо всего прочего, новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет. Полученные за счёт частных инвестиций средства администрация Владивостока сможет пускать на благоустройство, ремонт дорог, иначе говоря — на улучшение условий жизни простых горожан», — сказал Дмитрий Лёгкий.

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