Дмитрий Лёгкий: ВЭФ откроет новые горизонты для логистики в Приморье

По его мнению, договорённости, достигнутые на полях ВЭФ, станут толчком к развитию отрасли в целом.
Дмитрий Лёгкий подчеркнул, что качество стивидорных услуг растёт уже сейчас.
«Раньше доставку мороженной рыбы осуществляли в специальных вагонах, так называемых «механических секциях» с особым температурным режимом. Теперь эти вагоны выходят из эксплуатации, их следует чем-то замещать. Строить новые дорого и экономически нецелесообразно. В итоге рынок сейчас переформатируется на контейнерные перевозки. За контейнерами — будущее. В ВМРП мы уделяем большое внимание этому. В порту построено несколько контейнерных площадок с возможностью подключения к электрической сети рефрижераторных контейнеров, что обеспечивает постоянный температурный режим и сохранность мороженой рыбопродукции», — сказал Дмитрий Лёгкий.
На ВЭФ эксперты отрасли, представители профильных бизнес-структур и органов власти обсудят, какие направления развития рыбной логистики должны стать приоритетными на ближайшие годы, возможность привлечения дополнительных инвестиций в отрасль. Будет уделено внимание и дорожной инфраструктуре — состояние транспортных коридоров Приморья заметно влияет на развитие торговых отношений с другими странами и регионами России.
«То, что эти вопросы обсуждаются на ВЭФ, свидетельствует о том, что интерес к отрасли имеется на самом высоком уровне, а значит — стоит ожидать развития действующих производств и появления новых. А это, помимо всего прочего, новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет. Полученные за счёт частных инвестиций средства администрация Владивостока сможет пускать на благоустройство, ремонт дорог, иначе говоря — на улучшение условий жизни простых горожан», — сказал Дмитрий Лёгкий.