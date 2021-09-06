Конкурсы и шоу-программа: Дмитрий Лёгкий организовал яркий праздник для юных жителей Чуркина

Конкурсы и шоу-программа: Дмитрий Лёгкий организовал яркий праздник для юных жителей Чуркина
Конкурсы и шоу-программа: Дмитрий Лёгкий организовал яркий праздник для юных жителей Чуркина
Сегодня, 21:15Политика
Праздник для ребят со всего Чуркина состоялся возле детского клуба «Эврика». Организовать мероприятие помогли портовик Дмитрий Лёгкий и депутат Думы Владивостока Евгений Пименов.

Праздник для ребят со всего Чуркина состоялся возле детского клуба «Эврика». Организовать мероприятие помогли портовик Дмитрий Лёгкий и депутат Думы Владивостока Евгений Пименов. Они не только поздравили юных жителей района с 1 сентября, но и инициировали яркую и запоминающуюся программу.

5 сентября в детском клубе «Эврика» собрались жители не только Чуркина, но и остальных районов Владивостока — некоторые приехали даже с центра города. Оно и не удивительно, для ребят устроили самый настоящий праздник с выступлениями творческих коллективов и местной школы карате. Чтобы гости не скучали, организаторы проводили конкурсы, один из них — знакомая многим игра «Угадай мелодию».

«Очень радостно сегодня здесь с вами находиться. Дети — это наше будущее. Так что очень важно, чтобы они получали всё самое лучшее. Сегодня вместе с вами мы отмечаем 1 сентября, важный праздник для каждой семьи, где подрастают школьники. Пусть каждый учебный день будет таким же ярким и запоминающимся, как наше сегодняшнее мероприятие. И новых вам жизненных побед!» — сказал Дмитрий Лёгкий.

На празднике открыли и новую детскую площадку в виде корабля. Аналогичных объектов не найти во всём Владивостоке!

Кроме того, Дмитрий Лёгкий и Евгений Пименов вручили грамоты особо активным жителям Чуркина.

«Мы рады, что в Первомайке живёт множество неравнодушных людей, готовых совершенствовать условия жизни в районе», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Сюжеты:
Приморский край
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