Конкурсы и шоу-программа: Дмитрий Лёгкий организовал яркий праздник для юных жителей Чуркина

«Очень радостно сегодня здесь с вами находиться. Дети — это наше будущее. Так что очень важно, чтобы они получали всё самое лучшее. Сегодня вместе с вами мы отмечаем 1 сентября, важный праздник для каждой семьи, где подрастают школьники. Пусть каждый учебный день будет таким же ярким и запоминающимся, как наше сегодняшнее мероприятие. И новых вам жизненных побед!» — сказал Дмитрий Лёгкий.