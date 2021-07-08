Как глава Хасанского района отчитывался о своей работе по отчёту города Астрахань

Не так важно уметь хорошо работать, как уметь хорошо доложить, гласит известная шутка. Увы, глава Хасанского муниципального района Иван Степанов оказался неспособным даже не то, чтобы замаскировать отсутствие реальных результатов своей работы красивым докладом.
Отчёт главы района перед муниципальными депутатами вышел крайне неубедительным и вызвал у народных избранников массу вопросов, касающихся в основном того, а что же конкретно сделали районные власти для блага жителей и развития территории. Когда депутаты задавали эти самые вопросы после заслушивания доклада, порой возникало чувство «дежа вю», так как многие из них звучали в ходе аналогичной процедуры и в прошлом году. Причем, ответы Иван Степанов на них и тогда, и сейчас давал одни и те же — чаще всего это была фраза «Мы работаем над этим» или выражения так или иначе сводящиеся к ней по смыслу.
Корреспондент «Восток-Медиа» внимательно изучил документ под названием «Отчёт главы Хасанского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Хасанского муниципального района за 2020 год». Однако получить представление о результатах деятельности муниципальных чиновников за минувший год ему так и не удалось. Зато в глаза бросился ряд других любопытных моментов.
Дочитать до конца — миссия невыполнима
«Небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть прочитанным», — говаривал остроумный Уинстон Черчилль. Очевидно, именно на это рассчитывали Иван Степанов и его помощники при подготовке отчёта за 2020 год. Ибо осилить этот документ способен не каждый — ни много ни мало 58 листов беспощадного канцелярского текста, процентов на 30, по оценке нашего корреспондента, состоящего из воды, на 50 — из данных органов статистики, а также информации других официальных структур (что по сути — та же вода), и еще на 15 — из сведений о чужих успехах. На оставшиеся пять процентов приходится всё прочее, среди которого затерялись в том числе тезисы и цифры, хотя бы с натяжкой отражающие деятельность администрации Хасанского района.
Первое впечатление от отчёта главы района, будто читаешь документ Приморскстата. Один в один те же конструкции и формы, которые используют органы статистики, да и порядок изложения данных точно такой же. Это даже не намекает, а довольно громко говорит о том, что составители отчёта Ивана Степанова велосипед решили не изобретать. Готовая статистика в этом плане — контент благодарный. Во-первых, она уже готовая, что упрощает задачу. Во-вторых, забили десятки страниц информацией, с виду похожей на отчёт о работе, но по существу о результатах не сказали ровным счётом ничего.
Количество двоечников — это важно
Ещё одна особенность отчёта, которая обращает на себя внимание, — аномально длинный и подробный раздел, посвящённый образованию. Из 58 страниц он занимает 17. Это, на секундочку, почти 30 процентов. Никто не отрицает важности данной сферы, но здесь налицо явный перебор. Раздел об образовании содержит целых 16 подразделов. Они посвящены дошкольному образованию, укреплению материально-технической базы школ, подвозу обучающихся, противопожарной безопасности учреждений образования, гражданской обороне и профилактике ЧС, анализу состояния педагогических кадров, квалификации педагогов, результатам деятельности муниципальной системы образования, результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в новой форме (ГИА — 9), внеучебным достижениям обучающихся, дополнительному образованию, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, достижениям педагогов и школьников, финансированию образования, эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере образования, средней зарплате педагогов.
Все это, конечно, важно, но насколько уместно в отчёте о результатах работы главы района?
Приводится даже количество отличников и двоечников. Оказывается, по итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года 783 школьника в Хасанском районе учились на «4» и «5», 211 детей завершили полугодие с одной тройкой, а десять оболтусов были не аттестованы по причине систематических прогулов.
«По результатам 1 полугодия не успевают в 1 полугодии 2020–2021 гг. учебного года 4 чел., успеваемость-99%, качество знаний -37% (783 чел. обучались на „4“ и „5“), с одной „3“ — 211 чел., степень обученности -47%. Не аттестованы 2 чел. по уважительной причине и 10 чел. по причине систематических пропусков уроков», — изложено в отчёте главы Хасанского района Ивана Степанова.
Вот что значит нести ответственностью в буквальном смысле за каждую мелочь, происходящую на территории!
Впрочем, как говорится, «Google в помощь». Немного времени на поиск в интернете, и становится понятно, почему глава муниципалитета уделил больше всего внимания именно образованию. Дело в том, что в начале 2020 года Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района» выпустило публичный доклад. Сотрудники управления поработали на совесть и в деталях расписали ситуацию в сфере образования в Хасанском районе, привели статистику, данные о достижениях, планах и перспективах.
«Не пропадать же добру», — видимо, подумали в аппарате администрации Хасанского района, и решили использовать эту информацию по максимуму, вставив в итоговый отчёт главы крупными фрагментами и слегка обновив цифры.
Чужие успехи
Отчитываться о чужих успехах уже стало фирменным приёмом Ивана Степанова. Практически всё содержащееся в его докладе, что — опять же, на первый взгляд — напоминает фиксацию результатов деятельности администрации района, на самом деле к её работе относится постольку-поскольку. В отчёте много информации о том, что сделано в сферах ЖКХ, благоустройства, дорожного строительства и ремонта в различных населённых пунктах муниципалитета.
А это — результаты работы администраций поселений, которые обладают собственными полномочиями и бюджетами и самостоятельно участвуют в реализации федеральных и краевых программ, а отнюдь не администрации района.
Подобная ситуация повторяется уже в который раз. В том, что глава Хасанского района пытается приписать себе чужие заслуги, депутаты упрекали его и ранее. Обратили внимание докладчика на этот факт и в ходе обсуждения последнего отчёта.
Вишенка на торте
Однако настоящая «вишенка на торте» красуется на 52 (53, если открывать документ в браузере) странице отчёта главы Хасанского района Ивана Степанова — в разделе «Кадровая политика». Добравшийся почти до конца документа усталый читатель аж просыпается от неожиданности, наткнувшись на следующий фрагмент:
«В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования „Город Астрахань“ от 24.10.2017 № 1192-р „О проведении вводного инструктажа по вопросам противодействия коррупции“ в 2018 году проведен инструктаж по противодействию коррупции для 65 лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, должностей, не являющихся должностями муниципальной службы».
Читатель протирает глаза, перечитывает ещё раз, но муниципальное образование «Город Астрахань» продолжает нахально ухмыляться чёрными буквами на белом листе.
И снова поисковые системы интернета расставляют точки над «ё». Оказывается, каким-то загадочным образом в отчёт главы Хасанского муниципального района попал в чистом виде целый фрагмент «Отчёта о деятельности управления муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования „Город Астрахань“ за 2018 год». Астрахань, 2018 год, Карл!
А ведь ещё в школе при проверке рефератов учителя предупреждали, что копипастом нужно пользоваться осторожно — подгонять слова по форме и удалять лишнее. Но, как мы уже успели предположить, помощники Ивана Степанова плохо учились в школе, а сам он собственный отчёт, очевидно, даже не удосужился прочитать целиком. Так с «Городом Астраханью» он и висит в открытом доступе в интернете.
К слову, следующий абзац сообщает нам, что:
«В 2018 году организовано и проведено 9 заседаний комиссии, рассмотрено 22 вопроса. По результатам рассмотрения всех вопросов приняты решения в рамках действующего законодательства».
Это тоже наследие астраханского городского управления муниципальной службы и кадров, случайно переехавшее через всю Россию из Астрахани в Хасанский район Приморского края, а также из 2019 в 2021 год.
С таким подходом к составлению отчётов даже страшно предположить, сколько ещё подобных «случайностей» выдаётся за результаты работы администрации Хасанского района.