Как глава Хасанского района отчитывался о своей работе по отчёту города Астрахань

«Небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть прочитанным», — говаривал остроумный Уинстон Черчилль. Очевидно, именно на это рассчитывали Иван Степанов и его помощники при подготовке отчёта за 2020 год. Ибо осилить этот документ способен не каждый — ни много ни мало 58 листов беспощадного канцелярского текста, процентов на 30, по оценке нашего корреспондента, состоящего из воды, на 50 — из данных органов статистики, а также информации других официальных структур (что по сути — та же вода), и еще на 15 — из сведений о чужих успехах. На оставшиеся пять процентов приходится всё прочее, среди которого затерялись в том числе тезисы и цифры, хотя бы с натяжкой отражающие деятельность администрации Хасанского района.