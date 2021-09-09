Дмитрий Новиков: информация о закрытии поликлиники №6 — это фейк

Дмитрий Новиков: информация о закрытии поликлиники №6 — это фейк
Дмитрий Новиков: информация о закрытии поликлиники №6 — это фейк
Сегодня, 10:50Политика
Информация о закрытии филиала поликлиники №6 на Сахалинской, 58 оказалась недостоверной. Медучреждение продолжит работу, а также запустит новые направления работы. Разобраться в ситуации удалось благодаря вмешательству депутата Законодательного Собрания Приморья Дмитрия Новикова.

Встреча во дворе дома на Сахалинской, 58 состоялась 8 сентября. Принять участие в осуждение проблемного вопросы пришли многие местные жители. Пообщаться с гражданами пришла и заведующая филиалом 6-й поликлиники Елена Каверина. Она подтвердила, что никаких решений о переносе учреждения не принималось.

«Недавно у нас начал действовать дневной стационар, предусмотрена реабилитация для переболевших коронавирусом, в том числе — и углублённая диспансеризация», — рассказала Каверина.

Она добавила, что сейчас в поликлинике можно совершенно бесплатно поставить прививку от гриппа.

По словам собравшихся на встречу местных жителей, они видели информацию в мессенджерах о закрытии медучреждения. Но встреча с Дмитрием Новиковым помогла всё расставить на свои места.

«Я специально организовал встречу старших по домам, представителей общественного совета Первомайского района с руководителем филиала поликлиники №6. Она пояснила, что медучреждение ни в коем случае не закрывается и даже расширяет спектр услуг», — подчеркнул Дмитрий Новиков.

В конце депутат подчеркнул, что готов организовать и встречу с министром здравоохранения Приморья Анастасией Худченко, если у жителей останутся вопросы по поводу деятельности поликлиники.

Ранее стало известно, что коммунисты распространяют в мессенджерах информацию о закрытии поликлиники. Эксперты отмечают, что запуская фейк, коммунисты пытались заработать политические очки и привлечь электорат. Но Дмитрий Новиков оперативно включился в проблему и устранил все недопонимания, тем самым лишив коммунистов очередного инфоповода. Остальные попытки «красных» пиариться на теме теряют всякий смысл.

Сюжеты:
Приморский край
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