Дмитрий Новиков: информация о закрытии поликлиники №6 — это фейк

Ранее стало известно, что коммунисты распространяют в мессенджерах информацию о закрытии поликлиники. Эксперты отмечают, что запуская фейк, коммунисты пытались заработать политические очки и привлечь электорат. Но Дмитрий Новиков оперативно включился в проблему и устранил все недопонимания, тем самым лишив коммунистов очередного инфоповода. Остальные попытки «красных» пиариться на теме теряют всякий смысл.