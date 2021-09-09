Главврач: информация о закрытии поликлиники №6 — фейк

Эксперты отмечают, что подозрительная активность «красных» связана с приближающимися выборами. За неимением повестки реальных дел, коммунисты пытаются хоть как-то заявить о себе. Эксперты отмечают, что, запуская фейк о закрытии медучреждения в КПРФ хотели заработать политические очки и привлечь электорат. Но Дмитрий Новиков оперативно включился в проблему и устранил все недопонимания, тем самым лишив коммунистов очередного инфоповода. Остальные попытки «красных» пиариться на теме теряют всякий смысл.