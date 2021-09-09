Главврач: информация о закрытии поликлиники №6 — фейк

Главврач: информация о закрытии поликлиники №6 — фейк

Главврач: информация о закрытии поликлиники №6 — фейк

Сегодня, 19:08
Политика
Информация о закрытии филиала поликлиники №6 — лишь слухи. Медучреждение продолжит работу на прежнем месте, рассказала заведующая медучреждением Елена Каверина.

«Наш филиал продолжает работу. Не понимаю, откуда пошли слухи о закрытии», — подчеркнула Елена Каверина.

Накануне депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков провёл встречу с жителями улицы Сахалинской и окрестностей. Он заверил, что медучреждение продолжит работу на привычном месте. Ведь для большинства, особенно стариков, критично важно, чтобы медучреждение находилось поблизости.

Информацию о закрытии поликлиники начали распространять коммунисты. Данные публиковали в соцсетях, мессенджерах, домовых чатах. Само собой, местные жители всполошились. Однако Дмитрий Новиков оперативно вмешался и решил вопрос.

Эксперты отмечают, что подозрительная активность «красных» связана с приближающимися выборами. За неимением повестки реальных дел, коммунисты пытаются хоть как-то заявить о себе. Эксперты отмечают, что, запуская фейк о закрытии медучреждения в КПРФ хотели заработать политические очки и привлечь электорат. Но Дмитрий Новиков оперативно включился в проблему и устранил все недопонимания, тем самым лишив коммунистов очередного инфоповода. Остальные попытки «красных» пиариться на теме теряют всякий смысл.

Сюжеты:
Приморский край
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