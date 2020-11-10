Решив проблемы ВМТП Олег Кожемяко купировал очаг социальной напряжённости - эксперт

Решив проблемы ВМТП Олег Кожемяко купировал очаг социальной напряжённости - эксперт

Сегодня, 18:01
Политика
Photo: ВМТП
Эксперты Приморского края отмечают, что губернатор региона Олег Кожемяко принял верное решение по привлечению ГК «Росатом» к управлению ВМТП.

Своими действиями глава смог не только разрешить конфликт между ВМТП и руководством ТГ FESCO, но и погасить очаг социальной напряженности в Приморье. Об этом сообщает «Золотой Рог».

«Очевидно, что с самого начала конфликта коллектива ВМТП и руководства транспортной группы FESCO ситуация была на контроле у губернатора. Здесь можно было пойти двумя путями: говорить, что идут поиски решения проблемы, не понимая, когда они закончатся или чем. Или – сначала найти решение проблемы и уж затем об этом говорить. Губернатор Приморья предпочел второй путь. Его лоббистского потенциала и авторитета в руководстве страны и крупных корпораций хватило, чтобы в достаточно короткие сроки найти решение, устраивающее все стороны», - отметил Андрей Кудисов.

Также эксперт подчеркнул, что своим вмешательством в ситуацию Олег Кожемяко решил не только проблему в градообразующем предприятии, но и смог погасить возникшую социальную напряженность в регионе.

«При этом сделано главное: в регионе устранены предпосылки к росту социальной напряженности и сохранен нормальный ритм работы одного из крупнейших предприятий края. В противном случае, под угрозу попало бы исполнение уже не бизнесом, а, по большому счету, страной своих обязательств по транзиту грузов через российскую территорию. Так что вполне уместно говорить о том, что, участвуя в переговорах ГК «Росатом» и FESCO, губернатор Приморья решал и государственную задачу. Решил. И это не может не радовать», – отметил эксперт.

Отметим, губернатор края неоднократно совершал командировки в Москву, где защищал свою дорожную карту по урегулированию ситуации, сложившейся около ВМТП.

В итоге позиция Кожемяко была поддержана на самом высоком уровне. Обязательным условием передачи порта в управление госкорпорации «Росатом» стало то, что она принимает обязательства по дальнейшему развитию актива, а также сохраняет в полном объеме все платежи в казну Приморья.

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