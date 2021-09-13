Дмитрий Лёгкий: у меня получается помогать людям

ИА «Восток-Медиа» пообщалось с Дмитрием Лёгким, чтобы узнать, каким он видит будущее Чуркина, как ему удалось наладить работу с администрацией города и правительством края и почему он намерен и дальше помогать жителям Первомайки.
Практически каждый вечер вы проводите на встречах с жителями Чуркина. Какие проблемы, на ваш взгляд, можно назвать самыми актуальными для людей?
Главным образом, жалуются на работу управляющих компаний. Люди хотят проживать в комфортных домах, чтобы дворы были обустроены, имелись спортивные и детские площадки, были комфортные придомовые дороги. За все эти вопросы отвечают «управляйки». Но не всегда они качественно выполняют свои обязанности.
Нередко люди поднимают вопрос необходимости восстановления морского общественного транспорта. Почему бы не вернуть Мальцевскую переправу, не соединить Змеинку с центром города. Ведь морское сообщение порой не только удобнее, но и помогло бы разгрузить дороги. Да и в целом, в морском городе должен быть морской транспорт! Я думаю, наши власти могли бы разработать экономически выгодный проект, от которого выиграл бы и городской бюджет, и горожане.
На одной из встреч поступило предложение рассмотреть вопрос предоставления новой меры поддержки медработникам: дать им возможность бесплатно заниматься спортом. Это позволит людям не только поддержать форму, но и даст шанс на психологическую разгрузку после тяжёлого рабочего дня.
Ещё одна девушка спросила, возможно ли внести изменения в программу расселения из ветхого жилья. Так, многие люди, проживающие в аварийных домах, имеют право на определённое количество квадратных метров, но часто это их не устраивает. И они хотели бы за доплату получить дополнительные «квадраты», но пока что по закону это невозможно.
Все эти инициативы требуют финансовых вливаний. На недавней встрече с Юрием Трутневым мы как раз поговорили о том, что спальные районы зачастую финансируются по остаточному принципу. Юрий Петрович подтвердил нашу позицию: так быть не должно. И уже в следующем году мы рассчитываем на дополнительной средства на развитие Первомайки.
Тем не менее, согласны ли вы с тем, что Чуркин — уже далеко не окраина Владивостока, которой его принято было считать долгие годы?
Всё изменилось после саммита АТЭС в 2012 году. Это событие дало новую жизнь Чуркину: у нас появились новые широкие дороги, часть домов отремонтировали, построили Театр оперы и балета, мосты. Более доступным стал остров Русский. Жители Первомайки могут поехать туда прогуляться на набережной ДВФУ, отдохнуть на местных пляжах.
Вторым этапом стало развитие коммерческих проектов. Так, был построен торговый центр «Черёмушки». Там, помимо торговых площадей, есть фудкорт и кинотеатр. В позапрошлом году у нас наконец-то открылся торговый центр «Калина-молл». Там много молодёжи: покупают вещи, проводят время на фудкорте, ходят в кино.
Такие объекты — это и рабочие места, и развлекательная инфраструктура для местных жителей. Прежде в нашем районе было очень мало мест для отдыха, семейного времяпрепровождения.
Удалось ли вы привлечь внимание органов исполнительной власти к проблемам Чуркина? Всё же, по традиции, на спальные районы у нас обращают куда меньше внимания.
Думаю, да. Мы уже несколько раз встречались с Константином Шестаковым. Он предлагал свои идеи, я — свои. Так, у него есть инициатива сделать большую прогулочную зону по улице Харьковская. Обустроить там видовые, тропу здоровья, места для велосипедистов, засадить пространство кустарниками и растениями. Там смогли бы отдыхать и молодые семьи с детьми, и подростки, и пожилые. И местные жители с большим энтузиазмом встретили этот проект.
Несколько дней назад по инициативе мэрии была открыта видовая на сопке Бурачка. Очень красивое, завораживающее место, невероятные виды на бухту Золотой Рог, Диомид. Многие горожане открывают для себя город заново! Вторая очередь предусматривает благоустройство прилегающей территории и асфальтирование.
Прорабатывается и вопрос парковок, чтобы приехавшие прогуляться на сопку не мешали местным жителям. К примеру, есть вариант установить там «умные» шлагбаумы совместно с компанией из Южной Кореи. Считаю, важно ко всем проектам подходить комплексно. Аналогичной позиции придерживаются и в городской администрации.
Обсуждали с мэром и постоянно возникающую пробку в районе Зелёного острова. Скорее всего, там уберут переход и светофор, установят виадук. Это позволит устранить заторы, а также обезопасит местных жителей.
Один из ваших самых ярких проектов — досуговый центр с бассейном. Почему именно эта инициатива, в чём её необходимость?
Этот вопрос жители Первомайского района поднимают не первый год. Всей Первомайке нужен бассейн! Как правило, большинство секций и спортивных центров находится в центре и в Советском районе. А у нас подобных объектов мало.
Помимо бассейна, там будет предусмотрено место для различных спортивных и творческих кружков, общественных пространств, где смогут отдыхать жители Первомайки всех возрастов.
В поддержку этой инициативы мы собрали тысячи подписей местных жителей и направили губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко. Уверен, мы сможем добиться реализации данного объекта на Чуркине.
В целом, какие цели вы преследуете, баллотируясь в ЗС ПК?
Мне нравится помогать людям, как бы ни банально это ни звучало. И у меня получается это делать. А если ты видишь плоды своей работы: жизнь на территории стала лучше, люди говорят «спасибо». Думаю, стоит продолжать это делать.