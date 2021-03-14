НЗМУ рассказал о планах развития Находки на 2021 год

В Находке прошел общественный совет при НЗМУ на котором специалисты обсудили планы по социальной деятельности компании. В нем приняли участие представители завода, общественники, тренеры детских спортивных команд и глава города Тимур Магинский.

Встречу открыл председатель общественного совета и заместитель исполнительного директора НЗМУ Сергей Скрыпник, который подвел итоги социальной работы прошлого года и наметил вектор событий на 2021 год, на которые уже выделены средства в бюджете компании. Так, в прошлом году компания завершила ремонт и установку оборудования в школе №20 посёлка Врангель, провела обучение педагогов, и объявила конкурс проектов «Формула успеха». Директор ИМЦ «Развитие» Людмила Путинцева рассказала, что на данный конкурс подали заявки уже 35 команд практически из всех школ Находки. Все участники получили свои «пакеты информации» и начали работу над проектами. Суть кейса каждой команды в том, что дети продумывают и решают взрослые задачи. Например, что изменится в городе, если котельную перевести на газ? Как часто в быту мы сталкиваемся с химическими процессами? Можно ли вообще обойтись без химии? «Образовательные программы в 2021 году будут обязательно продолжены. Это то направление, которое способно, во-первых, помочь объективно оценить возможности современного производства, а во-вторых – в будущем получить высококлассных специалистов не только для НЗМУ, но и для любого другого предприятия», - заявил Сергей Скрыпник. Благодарность НЗМУ за участие в жизни детской футбольной команды выразил и тренер детской футбольной команды из Врангеля Сергей Шмыров. Благодаря тому, что компания взяла под крыло юных спортсменов, дети сейчас выступают в очень хорошей форме. «Новые бутсы и мячи помогают качественно тренироваться, и уже одержаны первые победы. Объявлен тендер на освещение детской футбольной площадки и теперь детвора, да и взрослые смогут тренироваться больше», - рассказал тренер. В 2021 году НЗМУ продолжит реализацию еще одного важного направления – улучшение городской среды. Совсем скоро среди жителей Врангеля пройдет опрос на тему какая часть посёлка больше нуждается в озеленении? Первые результаты можно будет увидеть уже после последнего звонка в школах. В это же время опрос по благоустройству пляжа «Коровка» уже подходит к завершению Мэр Находки отметил, что для облагораживания города нужен инвестор, который бы смог вкладывать в муниципалитет средства, тем самым развивая его «Для того чтобы городская инфраструктура развивалась, строились социальные объекты, необходимы дополнительные средства. Такие средства может дать только «Якорный инвестор», крупное предприятие, которое стабильно будет пополнять налогами местный бюджет. Когда есть предприятие, которое может обеспечить городу развитие, сделать жизнь более комфортной не сложно. Как только НЗМУ выйдет на полную мощность, мы сможем строить, ремонтировать, развиваться. Сейчас мы только поддерживаем то, что есть», - сказал Тимур Магинский. Так, в апреле на любимом месте отдыха жителей Врангеля состоится экосубботник, в котором примут участие все желающие. За собранный мусор можно будет получить эко-валюту, и потратить её здесь же, на пирожки и пирожные. Завершится экосубботник выступлением рок-музыкантов.

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