Руководство «Единой России» в Хасанском районе допустило рост «фургаловщны»

Руководство «Единой России» в Хасанском районе допустило рост «фургаловщны»
Руководство «Единой России» в Хасанском районе допустило рост «фургаловщны»
Сегодня, 14:58ПолитикаФото: Золотой Рог
Инициативная группа «Славянка против угля» в ближайшее время намерена провести собрание. Анонс мероприятия появился в чатах местных жителей в социальных сетях. По мнению некоторых экспертов, такая активность может негативно сказаться на рейтингах партии «Единая Россия» в глазах избирателей.

На встречу эко-активисты зовут жильцов домов номер 6 и 8 с улицы Молодежной. На собрании жителям Славянки намерены рассказать о прошлой деятельности группы и поделиться планами на будущее.

Высокую активность группы эксперты связывают с грядущими сентябрьскими выборами. Осенью жители Славянки определят кто войдет в местный депутатский корпус Муниципального комитета.

Предстоящее событие не дает покоя разнообразным разрушительным движениям.

Так, на исходе предыдущей недели, в почту жителей поселка попали сомнительные агитационные буклеты, отпечатанные без указания информации о тираже, заказчике и прочих обязательных данных. В материалах местных жителей пытались напугать угольной пылью и другими выдумками.

Эксперты отмечают, что подобные манипуляции могут негативно сказаться на общем мнении о партии власти и повлиять финальные итоги единороссов по всему ДФО.

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политикавыборыПриморье
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