Руководство «Единой России» в Хасанском районе допустило рост «фургаловщны»

На встречу эко-активисты зовут жильцов домов номер 6 и 8 с улицы Молодежной. На собрании жителям Славянки намерены рассказать о прошлой деятельности группы и поделиться планами на будущее.
Высокую активность группы эксперты связывают с грядущими сентябрьскими выборами. Осенью жители Славянки определят кто войдет в местный депутатский корпус Муниципального комитета.
Предстоящее событие не дает покоя разнообразным разрушительным движениям.
Так, на исходе предыдущей недели, в почту жителей поселка попали сомнительные агитационные буклеты, отпечатанные без указания информации о тираже, заказчике и прочих обязательных данных. В материалах местных жителей пытались напугать угольной пылью и другими выдумками.
Эксперты отмечают, что подобные манипуляции могут негативно сказаться на общем мнении о партии власти и повлиять финальные итоги единороссов по всему ДФО.