Противопожарная безопасность избирательных участков в Большом Камне под контролем МЧС

Жители Большого Камня могут быть уверены, что помещения избирательных участков соответствуют всем необходимым противопожарным требованиям. Сотрудники МЧС, в преддверии выборов, занялись инспекционным обходом профильных помещений.

Работники местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы посещают помещения избирательных участков и проверяют как соблюдаются обязательные требования противопожарной безопасности. Осматривают пути эвакуации, проверяют работу профильных защитных систем, контролируют наличие первичных средств пожаротушения на объектах. Кроме того, руководителям напоминают базовые правила пожарной безопасности и разъясняют все необходимые нюансы. Вручают агитационно-информационные буклеты, напоминают об ответственности должностных лиц за нарушение правил противопожарной безопасности. Кстати, в Приморском крае с 16 августа, по распоряжению губернатора региона Олега Кожемяко, снят особый противопожарный режим. Ранее он был введен в 27 муниципалитетах Приморья.

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