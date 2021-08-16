Противопожарная безопасность избирательных участков в Большом Камне под контролем МЧС

Работники местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы посещают помещения избирательных участков и проверяют как соблюдаются обязательные требования противопожарной безопасности. Осматривают пути эвакуации, проверяют работу профильных защитных систем, контролируют наличие первичных средств пожаротушения на объектах.
Кроме того, руководителям напоминают базовые правила пожарной безопасности и разъясняют все необходимые нюансы. Вручают агитационно-информационные буклеты, напоминают об ответственности должностных лиц за нарушение правил противопожарной безопасности.
Кстати, в Приморском крае с 16 августа, по распоряжению губернатора региона Олега Кожемяко, снят особый противопожарный режим. Ранее он был введен в 27 муниципалитетах Приморья.