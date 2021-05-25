Что-то непонятное происходит на праймериз «Единой России» в Приморье?

25 мая — второй день предварительного голосования. В этот момент из поля зрения пропало региональное отделение партии «Единая Россия» — дозвониться в приёмную и другим специалистам невозможно.

Так, в офисе на улице Алеутской во Владивостоке не берут телефонные трубки. Возможно, все замерли в ожидании новой волны скандала, связанного с кандидатом Розой Чемерис и её «насильном» участии в праймериз. Ряд политиков и экспертов уже высказались о начале праймериз в регионе — процедуру назвали «грязной и лживой». На сайте предварительного голосования приморцы голосуют за понравившегося кандидата — среди прочих в списке до сих пор числится Роза Чемерис, которая на прошлой неделе громко заявила об отказе от участия в праймериз. Как это вышло — узнать не у кого: в приемной испуганным голосом сообщили, что по этому вопросу необходимо позвонить по другому телефону. Как выяснилось позже, «другой» телефон недоступен. Врио руководителя регионального исполнительного комитета Екатерина Маленкова, вероятно, ожидая подобного ажиотажа и шквала звонков с вопросами «А что с Розой?», тоже резко перестала брать трубки на незнакомые номера журналистов. Её коллега, политконсультант Елена Порубова отказалась от комментариев вообще и посоветовала обратиться к пресс-секретарю Ольге Титаренко за официальным комментарием. Последняя тоже не ответила на звонки. Возможно, в партии подозревают, что зреет большой политический скандал и его нужно максимально сдержать до конца предварительного голосования. При этом, согласно правилам, заявление кандидата на праймериз о снятии его с процедуры должно рассматриваться в пятидневный срок. «Так или иначе, по истечению пяти дней, убирать Розу Чемерис из списка придется. А голоса людей, которые уже проголосовали за нее просто не будут учтены. Конечно, это вносит путаницу в ряды избирателей и вводит их в заблуждение. Потому что, заходя на сайт предварительного голосования, голосуя за Розу Чемерис люди не понимают, что их голос фактически пропадает. Это не идет на пользу предварительному голосованию и является еще одним элементом дискредитации этого института», — сказал политтехнолог Вячеслав Беляков. Политолог Павел Наливайко считает, что сложившаяся ситуация не идёт на пользу партии. «На мой взгляд продолжение скандализации событий на 62-м округе не идет на пользу как партии, так и отдельно процедуре праймериз, которая по большому счету направлена на то, чтобы в конкурентной среде по понятным правилам игры были определены кандидаты-победители. Считаю, что если историю с печатными бюллетенями сложно развернуть обратно, то электронные можно каким-то образом скорректировать, убрав фамилию Розы Чемерис. Однако жители 62-го округа по-прежнему имеют возможность голосовать за этого кандидата, хотя таковым она не является. И, на мой взгляд проволочки в решении этих проблем сказываются на ходе процедуры. Все же на фоне событий, произошедших на минувшей неделе, руководству партии, как и на уровне региона, так и уровне федерального центра, необходимо обратить внимание на эту проблему и её оперативно решить», — отметил эксперт. Напомним, 21 мая, участница праймериз Роза Чемерис, выдвинувшаяся по 62-му одномандатному округу ГД РФ, подала заявление о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования «Единой России». По её словам, это решение абсолютно осознанное. «Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз», — заявила Чемерис. По её словам, причиной этому решению стало то, что последние несколько недель ей пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, блокировали изготовление баннеров, а на агитационный автобус в Уссурийске было совершено нападение.

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