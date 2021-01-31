Матери России и Приморья волнуются, что молодежь края подвергнется дурному влиянию из-за митингов

«Участие в несанкционированных мероприятиях – это всегда очень небезопасно, особенно для детей, поэтому я против организации и проведения таким образом любых акций, митингов. Я живу в Находке, но в настоящее время нахожусь в гостинице во Владивостоке, приехала в больницу. Знаю, что среди моих временных соседей - есть те, кто приехал из других муниципалитетов, чтобы выйти в воскресенье на центральную площадь. Эти люди настроены очень агрессивно, мне не хотелось бы находиться с ними рядом.