Матери России и Приморья волнуются, что молодежь края подвергнется дурному влиянию из-за митингов

Лидеры общественного мнения Приморья сегодня вышли на центральную улицу Владивостока, чтобы предостеречь жителей города от случайного участия в несанкционированной акции протеста. Так, члены движения «Матери России» пообщались со случайными прохожими и детьми, который гуляли на площади.

Как рассказала руководитель общественного движения «Матери России» в Приморье Татьяна Заболотная, все материнское сообщество волнуется тем, что происходит сейчас. «Ведь вольно или невольно втягиваются совершеннолетние. События 23 января нас очень встревожили, поэтому мы сегодня тут собрались с членами нашего движения «Матери России»: если увидим ребят, конечно, будем с ними разговаривать. Тут, например, присутствовала семья из Узбекистана: папа, беременная мама и трое детей – люди гуляли, оказались в центре города случайно. Я их предупредила, что возможны определенные события, поэтому лучше уйти в другое место», — сказала она. Примечательно, что руководитель другой организации «Мамы Приморья» также переживает за детей и их будущее, потому что на таких мероприятиях ребята могут познакомиться с криминальными личностями и втянуться в их мир. «Участие в несанкционированных мероприятиях – это всегда очень небезопасно, особенно для детей, поэтому я против организации и проведения таким образом любых акций, митингов. Я живу в Находке, но в настоящее время нахожусь в гостинице во Владивостоке, приехала в больницу. Знаю, что среди моих временных соседей - есть те, кто приехал из других муниципалитетов, чтобы выйти в воскресенье на центральную площадь. Эти люди настроены очень агрессивно, мне не хотелось бы находиться с ними рядом. Напомним, что первый несанкционированный митинг состоялся 23 января, в нем принимала участие дочка моей знакомой с подружкой. После - они рассказывали, что в толпе был взрослый мужчина, который пытался «ощупать» одну из девочек. Потом он подходил и к другим детям. Таким образом, такие несанкционированные митинги становятся местом, где кто-то действительно отстаивает свои цели, а кто-то – вот такие вот криминальные элементы – приходит, чтобы удовлетворить какие-то свои интересы. «Поэтому я категорически против таких несанкционированных мероприятий - это очень опасно», — сказала Елена Герман.

