Стали известны результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Приморье

Стали известны результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Приморье
Стали известны результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Приморье
Сегодня, 12:24ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
11 и 15 июня в Приморье состоялась сдача ЕГЭ по истории и обществознанию. В региональном министерстве образования сообщили, что результаты уже известны.

ЕГЭ по истории в крае сдавали 1676 человек — 82 из них получили высокие баллы, двое защитились на 100 баллов.

Обществознание, традиционно, один из самых популярных предметов у выпускников — в этом году его сдавали 4501 человек. 248 из них получили высокие баллы.

Стоит отметить, что ранее в Приморском крае стали известны результаты ЕГЭ по другим предметам.

«100 баллов получили четыре человека по профильной математике, 14 — по русскому языку. Кроме того, ребята достойно сдали химию, литературу и географию», — рассказала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Всего в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников.

По словам специалистов, экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в частности в помещениях своевременно проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.

Сюжеты:
Приморский край
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