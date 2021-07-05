Общественники проверяют состояние скверов и набережных во Владивостоке

Пляж на улице Татарской, согласно проекту благоустройства, должны поделить на две части — активную и тихую зоны. У въезда на набережную расположиться парковочное пространство. Также здесь установят перголы из железа и дерева, детскую площадку, велодорожку, деревянные настилы и туалет, смонтируют освещение. К слову, пляж будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В данный момент на объекте ведутся прокладка инженерных коммуникаций и работы по подготовке участка к обустройству покрытий.
Пляж на Второй Речке благоустроят в два этапа.
«В этом году делаем планировку территории, дорожку, освещение, скамейки, Wi-Fi, велодорожку, очищаем береговую линию. Уже вывезено около 1000 кубометров мусора и земли», — рассказал руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.
Работы на объекте преимущественно ведутся в ночное время, чтобы во время вывоза мусора из-за грузовых машин не возникали пробки. Этот пляж также будут доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья.
До конца августа будет завершено благоустройство и на улице Тунгусской. Здесь от дома № 69 к улице Славянской тянется длинная бетонная лестница, которая, по задумке архитекторов, в ближайшее время превратится в комфортную прогулочною зону. Работы на объекте идут в запланированном графике.
«Здесь есть большая архитектурная форма — это лестница и смотровая площадка. Мы поставим здесь бинокль. Отсюда идёт прямой прострел на сопку Бурачка — там будет стоять точно такой же бинокль», — отметил Галиев.
Активно идут работы и в сквере Комсомольцев — здесь обустроят большую детскую игровую зону и парадную часть, где расположен памятник герою-комсомольцу Виталию Баневуру. Также будет смонтировано освещение и проведены озеленительные работ.
Второй этап работ по благоустройству проходит в Матросском сквере. Строители уже залили бетонные дорожки, установили освещение и завезли грунт для озеленения. Ведутся работы по ремонту лестниц, скоро начнут укладывать брусчатку.
В Дирекции общественных пространств сообщили, что сквер будет напрямую соединён с набережной Цесаревича, создавая большую прогулочную зону для горожан и гостей Владивостока.
На сопке Бурачка ведётся самая сложная работа, так как на неё нельзя поднять строительную технику.
«Это первая история во Владивостоке, когда на сопке планируется делать смотровую площадку. Сложность этого объекта в том, что на него нельзя поднять никакую технику. Все работы проводятся вручную», — сказал Салават Галиев.
Проектом предусмотрено устройство лестницы, создание видовых площадок, ремонт старой водонапорной башни, высадка деревьев и кустарников. Возле водонапорной башни появится детская площадка с различными игровыми формами, парковка, установят скамейки. Устройство всех элементов будет проводиться максимально щадяще к естественному ландшафту.
В следующем году будет благоустроена и водонапорная башня — из неё сделают смотровую площадку.
Выезды общественных наблюдателей на объекты будут проходить раз в две недели, а ближе к срокам завершения работ — каждую неделю.