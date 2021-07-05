Приморцы купили более 500 путёвок по программе детского туристического кэшбэка

В Приморском крае успешно реализуется программа поддержки доступных поездок в детские лагеря, сообщили в правительстве региона. Так, жители края купили более 500 путёвок с помощью детского туристического кэшбэка.

Механизм программы работает так, что родители покупают путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получают денежный возврат за счет средств федерального бюджета в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически возвращаются на карту «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней. «В программе участвуют 20 организаций Приморского края: загородные лагеря, центры, базы и комплексы с круглосуточным пребыванием детей. В течение первого месяца летней оздоровительной кампании было реализовано более 500 путевок», — рассказала глава отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина. Полный список участников и предложений можно посмотреть на сайте программы — мирпутешествий.рф, а также на официальной странице министерства образования Приморского края в разделе «Отдых и оздоровление». По словам Гришиной, в данный момент идёт работа по возврату средств за детские путевки, которые были приобретены до начала действия программы. Компенсировать расходы могут те, кто совершил покупку в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Прием заявлений стартовал 15 июня. «По предварительной информации, в период с начала года по 24 мая организациями отдыха края было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 миллиона рублей», — отметила Наталья Гришина. Задать все интересующие вопросы по программе родители могут на сайте мирпутешествий.рф, по телефону федеральной горячей линии: 8 (800) 200-34-11 (#1) и горячей лини министерства образования Приморского края: 8 (902) 524-63-53.

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