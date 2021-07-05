Приморцы купили более 500 путёвок по программе детского туристического кэшбэка

Приморцы купили более 500 путёвок по программе детского туристического кэшбэка
Приморцы купили более 500 путёвок по программе детского туристического кэшбэка
Сегодня, 11:26ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае успешно реализуется программа поддержки доступных поездок в детские лагеря, сообщили в правительстве региона. Так, жители края купили более 500 путёвок с помощью детского туристического кэшбэка.

Механизм программы работает так, что родители покупают путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получают денежный возврат за счет средств федерального бюджета в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.

Деньги автоматически возвращаются на карту «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней.

«В программе участвуют 20 организаций Приморского края: загородные лагеря, центры, базы и комплексы с круглосуточным пребыванием детей. В течение первого месяца летней оздоровительной кампании было реализовано более 500 путевок», — рассказала глава отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина.

Полный список участников и предложений можно посмотреть на сайте программы — мирпутешествий.рф, а также на официальной странице министерства образования Приморского края в разделе «Отдых и оздоровление».

По словам Гришиной, в данный момент идёт работа по возврату средств за детские путевки, которые были приобретены до начала действия программы. Компенсировать расходы могут те, кто совершил покупку в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Прием заявлений стартовал 15 июня.

«По предварительной информации, в период с начала года по 24 мая организациями отдыха края было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 миллиона рублей», — отметила Наталья Гришина.

Задать все интересующие вопросы по программе родители могут на сайте мирпутешествий.рф, по телефону федеральной горячей линии: 8 (800) 200-34-11 (#1) и горячей лини министерства образования Приморского края: 8 (902) 524-63-53.

Сюжеты:
Приморский край
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