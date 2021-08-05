«Твою маму в кино водил»: За что приморцев могут наказать в интернете

То есть, по сути, интернет стал «спасательным кругом» для целого ряда профессий и ниш. При этом далеко не все знают, как себя правильно вести в цифровом пространстве. Зачастую преобладает мнение, что сеть — это свободная от законов «пиратская бухта», где каждый делает то, что он хочет. Такое мышление может довести человека даже до тюрьмы. Именно поэтому корреспондент «Золотого Рога» составил памятку о том, как правильно вести себя в интернете, чтобы не оказаться на скамье подсудимых.
Преступление и наказание
В первую очередь следует помнить, что совершение преступлений в интернете может закончиться так же плохо, как если бы вы совершили эти действия на улице. Проще говоря, в сети не стоит делать того, за что в России предусмотрено уголовное или административное наказание.
Простой пример — интернет, как известно, любит шутки. И в погоне за популярностью интернет-шутники делают смешные картинки, которые в потешном свете выставляют стереотипы о различных народах России. Выложив такую картинку, они получают заслуженную порцию лайков и забывают про произошедшее. Проходит очень немного времени, и эти любители шуток оказываются в кабинете следователя, а вменяется им вполне себе серьезная статья, по которой судят совсем «оголтелых головорезов» — 282 статья — «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за картинки, которая пусть и в шутку, но высмеивает национальные черты. Координатор приморской региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» Мария Логунова отмечает, что такое может происходить из-за того, что в интернете некоторые люди чувствуют себя невидимыми.
— Зачастую интернет-пользователи испытывают «эффект невидимки». Находясь в сети, они забывают, что это пространство мало отличается от реальной жизни. И именно поэтому мы всегда советуем, особенно молодым людям и людям старшего поколения, следить за своими высказываниями в социальных сетях, потому что и в интернете, и в реальной жизни за свои высказывания можно понести ответственность.
Еще одно популярное развлечение — смешение виртуальной и окружающей нас реальностей в одной игре. Чаще всего это называется «квест дополненной реальности» и иногда он прописывается в виде текстовых собщений. Если такой квест будет содержать действия, которые представляют опасность для жизни несовершеннолетнего, то организатор мероприятия очень скоро окажется в кабинете следователя.
Так же к ответственности могут привлечь и щедрого добряка, который поделится с кем-нибудь порнографией. Это уголовная статья № 242, за ее нарушение можно заплатить крупный штраф — от ста до трехсот тысяч рублей. А если порнография будет с участием несовершеннолетних, то одним штрафом уже не отделаться, придется немного посидеть в тюрьме — полгода, если изготовитель был один, и от трех до восьми лет, если их было несколько.
Гонение «зеленых»
Впрочем, есть и преступления, характерные только для интернета. Одно из таких преступлений — троллинг. Если вольно перевести это слово на русский, то это «издевательство ради смеха». Исчерпывающе само понятие троллинга описывает атака хакеров на сайт помощи больным эпилепсией, где взломщики оставили яркие мерцающие изображения. Произошло это в 2008 году, когда поведение в интернете регламентировалось исключительно рамками поведения и воспитанием. Сами тролли описывают свои мотивы следующим образом:
— Забавно видеть, как кто-то лопается от злости на другом конце страны, пока я над ним смеюсь.
На сегодняшний день законодательство Российской федерации не знает слова «тролль», но это вовсе не значит, что любитель доводить людей до белого каления останется безнаказанным. Привлечь «зеленого» можно сразу по двум статьям УК РФ: 130 — оскорбление и 213 — хулиганство.
Из троллинга, кстати, появился целый пласт интернет-юмора, включающего ироничные картинки, известные сегодня как мемы. Эти картинки стали частью жизни людей и их обихода и граждане свободно ими обменивались, пока несколько лет назад за них не взялись вплотную органы внутренних дел России. Координатор приморского отделения медиабратства «Киберволонтеры» Мария Логунова считает, что пользователям интернета нужно следить за своими высказываниями и тем контентом, который они генерируют, потому что все это формирует общественное пространство.
— Каждый человек, который оставляет комментарий или высказывание должен понимать, что своими действиями он формирует общественное пространство, в котором существует общество. Поэтому важно максимально корректно высказывать свое мнение, не только потому что можно получить штраф, но и для того, чтобы формировать правильное информационное пространство.
Осторожно — интернет
Лопаты создателей специализированных сервисов, обеспечивающих безопасность интернет-пользователям, наполнились деньгами в 2018 году, когда россияне поняли, что за смешную, но аморальную картинку можно получить не только негативный комментарий, но и вполне себе реальную судимость. Тогда в России появились знаменитые «сроки за репост», а россияне начали закрывать свои страницы и отказываться от услуг сервиса Вконтакте, который стал платформой для создания уголовных дел нового формата. Вот, что говорил тогда на одном из заседаний депутат Госдумы Шаргунов:
— Эти ребята привыкли к свободному общению в интернете, привыкли к мемам. Они поначалу даже не могут понять, в чем их обвиняют. А оказывается, что из многих тысяч картинок кто-то вычленил одну или две, которые гипотетически могут разжигать ненависть или вражду. Виртуальная реальность оборачивается реальным приговором, способным поломать жизнь.
Самый «жирный» тролль
Российский сегмент интернета уже давно определил победителя среди интернет-забияк. Правоохранительные органы России, не смыкая глаз, разыскивают его, а суд заочно приговорил этого человека к шести годам колонии за оправдание теракта у здания ФСБ в Архангельске в 2018 году. Украинский пранкер Никита Кувиков, более известный в интернете как Евгений Вольнов, стал знаменит в России благодаря серии звонков россиянам, которых он довел до настоящей истерики. Широкой общественности Вольнов стал известен после трагедии, случившейся в «Зимней вишне», когда он звонил различным кемеровским службам, представлялся сотрудником правоохранительных органов и подтасовывал цифры погибших.
Стоит отметить, что простым интернет-пользователям, которые используют сеть для понятных и стандартных целей — общения, развлечения, работы, обучения, опасаться нечего. Сегодня правоохранительные органы не проявляют интереса к людям, которые ведут законопослушный образ жизни, как в реальности, так и в сети.
— Зачастую интернет-пользователи испытывают «эффект невидимки». Находясь в сети, они забывают, что это пространство мало отличается от реальной жизни. И именно поэтому мы всегда советуем, особенно молодым людям и людям старшего поколения, следить за своими высказываниями в социальных сетях, потому что и в интернете, и в реальной жизни за свои высказывания можно понести ответственность.