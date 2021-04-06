«Золотой Рог» запускает проект «Ответственное общество»

Кто должен делать жизнь вокруг вас лучше? Мэр, губернатор и президент? В какой-то степени качество жизни населения зависит от решений, которые принимают власти, но рассчитывать только на «большого дядю» — не взрослая, инфантильная позиция.

Те, кто понимает это лучше других, находят единомышленников, создают свои проекты — и начинают преображать мир со своего подъезда, двора, улицы, посёлка. Так возникают некоммерческие организации — НКО. В Приморском крае действуют более 3 тысяч некоммерческих организаций самого разного профиля: объединения людей с инвалидностью, сообщества усыновителей, клубы по интересам, разнообразные фонды, спортивные секции и ещё десятки разновидностей направлений НКО. Их деятельности и посвящён новый информационный проект «Золотого Рога» «Ответственное общество». Материалы проекта будут публиковать в газете еженедельно. Мы обещаем рассказывать читателям о самых интересных событиях в мире приморских НКО. Вы узнаете, как и где можно будет присоединиться к волонтёрским акциям, как попасть на субботник в новом здании АНО «Благое дело», как помочь создателям первого в крае частного приюта для бездомных животных, почему лучшим подарком детям-сиротам в детском доме будет время, проведённое в обществе «персонального» взрослого и многое другое. Некоммерческие организации охотно делятся рассказами о своей жизни и всегда рады принять новых неравнодушных граждан в свои ряды. Оставайтесь с нами и повышайте свою осведомлённость о добрых делах ваших земляков! Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 13.

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